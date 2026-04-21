Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoChelsea
Cara menonton pertandingan Liga Premier Brighton vs Chelsea hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Brighton & Hove Albion
Chelsea
Premier League

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Brighton dan Chelsea, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Brighton yang sedang dalam performa terbaiknya akan berusaha menambah tekanan pada manajer Chelsea, Liam Rosenior, yang sedang dalam sorotan. 

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Brighton vs Chelsea, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASUSA Network
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Brighton vs Chelsea dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Brighton vs Chelsea

The American Express Community Stadium

Brighton vs Chelsea akan dimulai pada 21 Apr 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Brighton dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk meraih hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Tottenham pada akhir pekan lalu, sehingga harapan mereka untuk finis di tujuh besar masih tetap terbuka lebar. Mereka telah mengumpulkan 16 poin yang mengesankan dari 21 poin yang tersedia dalam lima laga terakhir, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi pemuncak klasemen Arsenal dalam rentetan pertandingan tersebut.

Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

Kekalahan kandang 1-0 yang merugikan dari rival lima besar Man United memberikan tekanan besar pada manajer Chelsea, Liam Rosenior. The Blues berisiko terlempar sepenuhnya dari zona Eropa setelah rentetan empat kekalahan beruntun tanpa mencetak gol. 

Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Statistik penting & cedera

Brighton kehilangan Diego Gómez dan Kaoru Mitoma yang terpaksa keluar lapangan karena cedera pada akhir pekan lalu. Duo Chelsea, Enzo Fernández, keluar karena kram, jadi dia seharusnya baik-baik saja, tetapi Estêvão dipastikan absen untuk sementara waktu karena cedera otot paha. Reece James, Levi Colwill, dan Jamie Bynoe-Gittens absen. 

Manajer Brighton, Fabian Hürzeler, belum pernah kalah dalam sembilan pertandingan Liga Premier melawan manajer Inggris (7 menang, 2 imbang).

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Brighton & Hove Albion vs Chelsea

Brighton & Hove AlbionHome team crest

Home team crestCHE
1
B. Verbruggen
24
F. Kadioglu
6
J. van Hecke
27
M. Wieffer
5
L. Dunk
30
P. Gross
13
J. Hinshelwood
10
G. Rutter
26
Y. Ayari
11
Y. Minteh
18
D. Welbeck
1
R. Sanchez
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
25
M. Caicedo
7
P. Neto
8
E. Fernandez
9
L. Delap

  • F. Hurzeler

  • L. Rosenior

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Rekor Head-to-Head

Last 5 matches

3

Menang

0

Seri

2

Menang

11

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Brighton vs Chelsea hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

