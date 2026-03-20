Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
team-logoManchester United
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Premier Bournemouth vs Manchester United hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Bournemouth dan Manchester United, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Manchester United yang sedang dalam performa terbaiknya berharap dapat memperkuat posisi mereka dalam perebutan tiket Liga Champions saat bertandang ke selatan untuk menghadapi Bournemouth.

 Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Bournemouth vs Manchester United, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASUSA Network
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Bournemouth vs Manchester United dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Bournemouth vs Man United secara gratis 

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru USA Network dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Waktu kick-off Bournemouth vs Manchester United

Pertandingan Bournemouth vs Manchester United akan dimulai pada 20 Maret 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Meskipun mencatatkan 10 pertandingan tak terkalahkan, penggemar Bournemouth mungkin merasa frustrasi dengan empat hasil imbang berturut-turut, tiga di antaranya tanpa gol, dengan The Cherries kini tertinggal tujuh poin dari enam besar. 

Man United merespons dengan sempurna kekalahan pertama mereka di bawah Michael Carrick, mengalahkan rival empat besar Aston Villa 3-1 pada hari Minggu untuk membangun keunggulan lima poin atas Liverpool di posisi kelima. United bertandang ke pantai selatan setelah hanya kalah dua kali dari 12 pertandingan tandang terakhir mereka (M5, S5), meskipun salah satu kekalahan tersebut terjadi pada lawatan terakhir mereka ke Newcastle (2-1).

Manchester United FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

Statistik penting & berita cedera

Marcus Tavernier telah mencetak empat gol dalam tiga pertemuan head-to-head di Liga Premier (1 gol, 3 assist), dua di antaranya terjadi pada pertandingan sebelumnya di bulan Desember, yang berakhir imbang 4-4.

Lewis Cook absen dalam empat pertandingan terakhir Bournemouth, sementara United berharap Lisandro Martínez bisa kembali bermain setelah pulih dari cedera betis.

Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain AFC Bournemouth vs Manchester United

AFC BournemouthHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
D. Petrovic
5
M. Senesi
3
A. Truffert
15
A. Smith
23
J. Hill
8
A. Scott
16
M. Tavernier
10
R. Christie
20
A. Jimenez
37
Rayan
9
Evanilson
31
S. Lammens
15
L. Yoro
2
D. Dalot
5
H. Maguire
23
L. Shaw
19
B. Mbeumo
18
Casemiro
10
M. Cunha
8
B. Fernandes
37
K. Mainoo
30
B. Sesko

Pemain cedera dan kena skors

Performa

BOU
Gol Memasukkan (Kebobolan)
3/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

MUN
Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

BOU

Last 5 matches

MUN

1

Menang

3

Seri

1

Menang

11

Gol tercipta

11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Bournemouth vs Manchester United hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Atasi pembatasan geografis dengan VPN.