Panggung telah siap di Vitality Stadium untuk laga Premier League tengah pekan yang sangat krusial, di mana impian tuan rumah untuk lolos ke kompetisi Eropa akan berhadapan dengan upaya tim tamu yang mati-matian untuk menghindari degradasi.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Bournemouth vs Leeds, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Bournemouth vs Leeds

Premier League - Premier League Vitality Stadium

Pertandingan Bournemouth vs Leeds akan dimulai pada 22 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Suasana di Bournemouth begitu memanas seiring The Cherries melanjutkan performa impresif mereka; saat ini mereka berada di peringkat kedelapan dan masih berpeluang kuat untuk lolos ke kompetisi Eropa. Baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Newcastle United yang semakin mengukuhkan momentum mereka, tim asuhan Andoni Iraola tengah mencatatkan rekor klub dengan 13 pertandingan tak terkalahkan dan bertekad untuk kembali menjadikan Vitality Stadium sebagai benteng yang tak tertembus.

Yang menghalangi jalan mereka adalah Leeds, yang tiba di pantai selatan dengan agenda mereka sendiri. Berada di peringkat ke-15, The Whites ingin mengamankan posisi mereka di Liga Premier setelah kemenangan telak 3-0 atas Wolves. Pasukan asuhan Daniel Farke telah membuktikan diri sebagai lawan yang tangguh di laga tandang, dengan tetap tak terkalahkan dalam delapan pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi, dan mereka akan berupaya keras untuk merusak pesta tuan rumah sambil berusaha menjauhkan diri dari zona degradasi.

Statistik utama & berita cedera

Kedua tim mendekati pertandingan ini dengan performa yang perlu dipertahankan. Ketangguhan Bournemouth belakangan ini menjadi ciri khas mereka, meski mereka akan berusaha memutus rentetan hasil imbang kandang baru-baru ini. Pemain kunci Marcus Tavernier memasuki pertandingan dalam performa apik, telah berkontribusi pada sepuluh gol musim ini, dan semua mata tertuju pada apakah bintang muda Eli Junior Kroupi dapat melanjutkan rekor mencetak golnya yang unik.

Bagi Leeds, Noah Okafor telah menjadi katalisator kebangkitan mereka belakangan ini, dengan sering mencetak gol sejak awal, yang akan menjadi perhatian utama bagi pertahanan Bournemouth.

Mengenai kabar tim, tuan rumah masih harus bermain tanpa penyerang Justin Kluivert yang absen karena cedera lutut, sementara duo gelandang Lewis Cook dan Julio Soler harus menjalani tes kebugaran terakhir terkait masalah cedera paha. Leeds mengalami kekurangan pemain di beberapa posisi, karena baik Daniel James maupun Anton Stach dipastikan absen dalam laga krusial ini.

