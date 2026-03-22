Cara menonton pertandingan Liga Premier Aston Villa vs West Ham hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Penurunan performa Aston Villa belakangan ini di kompetisi domestik membuat West Ham akan bertandang ke Villa Park dengan penuh percaya diri, namun kebutuhan mereka akan poin sama mendesaknya. 

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Aston Villa vs West Ham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Aston Villa vs West Ham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off Aston Villa vs West Ham

 Aston Villa vs West Ham akan dimulai pada 22 Maret 2026, pukul 10:15 EST dan 14:15 GMT.

Pratinjau pertandingan

Posisi lima besar Aston Villa di Liga Premier terancam setelah kekalahan 3-1 mereka di kandang Man United pada laga terakhir. Kini, mereka hanya meraih dua kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir di Liga Premier. Di Villa Park, mereka hanya menang dua kali dari tujuh laga terakhir, dengan hanya satu kali clean sheet dalam rentetan tersebut.

Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images

Memenangkan Liga Europa bisa menjadi jalan terbaik bagi Villa untuk kembali ke Liga Champions. Unai Emery, seorang spesialis dan pemenang empat kali di kompetisi tersebut, telah membawa timnya lolos ke perempat final, di mana mereka akan menghadapi Bologna.

Sebaliknya, West Ham yang terancam degradasi sedang dalam performa yang meningkat dengan hanya dua kekalahan dalam 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Mereka telah merebut poin dari kedua klub Manchester dalam rentetan pertandingan tersebut.

West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Statistik penting & berita cedera

Villa telah kalah dalam tiga pertandingan EPL berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Februari 2023.

Duo gelandang Villa, Boubacar Kamara dan Youri Tielemans, masih absen.

Pemain sayap West Ham, Crysencio Summerville, hampir kembali, tetapi pertandingan ini masih terlalu cepat baginya setelah mengalami cedera betis. 

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs West Ham United

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-3

Home team crestWHU
23
E. Martinez
12
L. Digne
5
T. Mings
2
M. Cash
4
E. Konsa
6
R. Barkley
27
M. Rogers
19
J. Sancho
7
J. McGinn
24
A. Onana
11
O. Watkins
1
M. Hermansen
15
K. Mavropanos
25
J. Todibo
4
A. Disasi
28
T. Soucek
29
A. Wan-Bissaka
18
M. Fernandes
12
M. Diouf
20
J. Bowen
11
V. Castellanos
19
Pablo

Pemain Pengganti

Manajer

  • U. Emery

Pemain Pengganti

Manajer

  • N. Espirito Santo

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

AVL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

WHU
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

AVL

Last 5 matches

WHU

3

Menang

2

Seri

0

Menang

9

Gol tercipta

6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
5/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Aston Villa vs West Ham hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

