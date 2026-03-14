Perburuan gelar Liga Premier Arsenal berlanjut akhir pekan ini saat mereka menjamu Everton di Emirates, di mana The Gunners diprediksi menjadi favorit kuat di hadapan pendukung tuan rumah.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Arsenal vs Everton, serta semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Arsenal vs Everton

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Arsenal vs Everton akan dimulai pada 14 Maret pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Arsenal memasuki akhir pekan ini dengan keunggulan tujuh poin atas Manchester City di puncak klasemen Liga Premier. Pasukan asuhan Mikel Arteta telah menunjukkan ketangguhan, yang terbaru dengan meraih kemenangan 1-0 di kandang Brighton—menandai kemenangan liga ketiga berturut-turut mereka. Penonton di Emirates Stadium pasti mengharapkan hal yang sama saat The Gunners berusaha memperlebar keunggulan dan menjaga peluang perebutan gelar tetap terbuka.

Getty Images

Everton, di bawah asuhan David Moyes, tiba di London Utara dengan kepercayaan diri mereka sendiri. The Toffees telah meraih dua kemenangan beruntun, pertama mengalahkan Newcastle 3-2 dalam laga tandang yang mendebarkan sebelum menyusulnya dengan kemenangan 2-0 yang tenang atas Burnley. Hasil-hasil tersebut telah menanamkan keyakinan pada tim Moyes, yang akan melihat pertandingan ini sebagai kesempatan untuk menguji diri mereka melawan pemimpin liga dan mungkin mengganggu ritme Arsenal.

Ini adalah pertemuan dua tim yang sedang dalam tren kemenangan - Arsenal mengejar kejayaan di puncak klasemen, sementara Everton ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

Statistik penting & berita cedera

Pilihan pertahanan Arsenal terlihat lebih cerah, dengan Ben White dan Riccardo Calafiori yang telah pulih dari cedera ringan dan masuk dalam daftar cadangan saat The Gunners bermain imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan ini. Namun, kekhawatiran yang lebih besar justru ada di lini depan - Martin Ødegaard sedang mengalami cedera lutut dan Leandro Trossard masih absen karena masalah ringan, sehingga ketersediaan mereka untuk akhir pekan ini masih diragukan. Pada tahap ini, Mikel Merino adalah satu-satunya pemain yang dipastikan absen, karena ia masih dalam proses pemulihan dari cedera kaki.

Getty Images

Di sisi lain, Everton menikmati jeda yang cukup lama setelah tersingkir lebih awal dari Piala FA, sehingga Moyes punya banyak waktu untuk memulihkan skuadnya. Jeda pemulihan ini berarti tim tamu diperkirakan akan datang dengan skuad yang hampir lengkap, dengan hanya Jack Grealish dan Carlos Alcaraz yang kemungkinan besar absen. Bahkan ada optimisme bahwa Seamus Coleman bisa pulih dari cedera ringan tepat waktu untuk ikut bermain, sehingga menambah pengalaman di lini belakang The Toffees.

Arsenal lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir dengan Everton, dengan catatan tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di Liga Premier - menang empat kali dan imbang dua kali. Tren tersebut menandai perubahan yang cukup signifikan, mengingat The Gunners telah kalah dalam empat dari lima pertemuan sebelum rentetan hasil positif ini.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

