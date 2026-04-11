Baru saja meraih kemenangan pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting CP, Arsenal kembali beraksi di Liga Premier di Emirates, tempat mereka akan menjamu Bournemouth.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Arsenal vs Bournemouth, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Arsenal vs Bournemouth

Premier League - Emirates Stadium

Arsenal vs Bournemouth akan dimulai pada 11 Apr pukul 07:30 EST dan 12:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Empat pekan terakhir ini menjadi periode yang naik-turun bagi Arsenal sejak kemenangan 2-0 mereka atas Everton. Mereka terus melaju di ajang Eropa, berhasil mencapai perempat final Liga Champions dan kemudian mengalahkan Sporting CP 1-0 pada leg pertama di kandang lawan. Namun di kompetisi domestik, segalanya tidak berjalan mulus - mereka kalah di final Carabao Cup dari Manchester City dan tersingkir dari Piala FA oleh Southampton, mengakhiri impian meraih empat gelar sekaligus dan membuat mereka kini hanya mengejar dua trofi.

Getty Images

Hal itu membuat kembalinya Arsenal ke laga liga akhir pekan ini terasa penting, meski mereka masih unggul sembilan poin dari City di puncak klasemen. Momentum sangat penting, terutama dengan City yang mulai mempercepat laju mereka menjelang fase akhir musim.

Sementara itu, Bournemouth akan menghadapi pertandingan Sabtu ini dengan rekor tak terkalahkan dalam 11 pertandingan, dengan empat kemenangan dan tujuh hasil imbang dalam rentetan tersebut. Terlepas dari performa tersebut, mereka berada di posisi ke-13 klasemen, tetapi mereka akan percaya diri untuk menguji Arsenal di Emirates.

Statistik penting & berita cedera

Declan Rice, Gabriel Magalhaes, dan Leandro Trossard berhasil pulih dari cedera ringan dan tampil dalam kemenangan atas Sporting, meski Trossard dan Martin Odegaard mengalami masalah baru yang perlu dievaluasi. Sementara itu, Piero Hincapié, Eberechi Eze, dan Mikel Merino dipastikan absen, sedangkan Bukayo Saka dan Jurrien Timber masih diragukan karena masalah masing-masing.

Bournemouth juga memiliki beberapa kekhawatiran - Eli Junior Kroupi mundur dari skuad Prancis U-21 tetapi diperkirakan akan tersedia, sementara Tyler Adams dan Lewis Cook masih belum pasti. Justin Kluivert dan Julio Soler tidak akan kembali hingga bulan depan.

Getty Images

The Cherries sempat mencatatkan hasil positif saat menghadapi Arsenal belakangan ini, dengan meraih dua kemenangan sejak awal musim lalu, termasuk kemenangan mengejutkan 2-1 di Emirates tahun lalu, yang menjadi kemenangan tandang pertama mereka atas The Gunners. Arsenal membalasnya dengan kemenangan dramatis 3-2 di Vitality pada Januari, saat Rice mencetak dua gol penentu.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

