Cara menonton pertandingan Liga Premier Arsenal vs Bournemouth hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Arsenal dan Bournemouth, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Baru saja meraih kemenangan pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting CP, Arsenal kembali beraksi di Liga Premier di Emirates, tempat mereka akan menjamu Bournemouth.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Arsenal vs Bournemouth, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASUSA Network
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Arsenal vs Bournemouth dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium

Arsenal vs Bournemouth akan dimulai pada 11 Apr pukul 07:30 EST dan 12:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Empat pekan terakhir ini menjadi periode yang naik-turun bagi Arsenal sejak kemenangan 2-0 mereka atas Everton. Mereka terus melaju di ajang Eropa, berhasil mencapai perempat final Liga Champions dan kemudian mengalahkan Sporting CP 1-0 pada leg pertama di kandang lawan. Namun di kompetisi domestik, segalanya tidak berjalan mulus - mereka kalah di final Carabao Cup dari Manchester City dan tersingkir dari Piala FA oleh Southampton, mengakhiri impian meraih empat gelar sekaligus dan membuat mereka kini hanya mengejar dua trofi. 

Hal itu membuat kembalinya Arsenal ke laga liga akhir pekan ini terasa penting, meski mereka masih unggul sembilan poin dari City di puncak klasemen. Momentum sangat penting, terutama dengan City yang mulai mempercepat laju mereka menjelang fase akhir musim. 

Sementara itu, Bournemouth akan menghadapi pertandingan Sabtu ini dengan rekor tak terkalahkan dalam 11 pertandingan, dengan empat kemenangan dan tujuh hasil imbang dalam rentetan tersebut. Terlepas dari performa tersebut, mereka berada di posisi ke-13 klasemen, tetapi mereka akan percaya diri untuk menguji Arsenal di Emirates.

Statistik penting & berita cedera

Declan Rice, Gabriel Magalhaes, dan Leandro Trossard berhasil pulih dari cedera ringan dan tampil dalam kemenangan atas Sporting, meski Trossard dan Martin Odegaard mengalami masalah baru yang perlu dievaluasi. Sementara itu, Piero Hincapié, Eberechi Eze, dan Mikel Merino dipastikan absen, sedangkan Bukayo Saka dan Jurrien Timber masih diragukan karena masalah masing-masing. 

Bournemouth juga memiliki beberapa kekhawatiran - Eli Junior Kroupi mundur dari skuad Prancis U-21 tetapi diperkirakan akan tersedia, sementara Tyler Adams dan Lewis Cook masih belum pasti. Justin Kluivert dan Julio Soler tidak akan kembali hingga bulan depan. 

The Cherries sempat mencatatkan hasil positif saat menghadapi Arsenal belakangan ini, dengan meraih dua kemenangan sejak awal musim lalu, termasuk kemenangan mengejutkan 2-1 di Emirates tahun lalu, yang menjadi kemenangan tandang pertama mereka atas The Gunners. Arsenal membalasnya dengan kemenangan dramatis 3-2 di Vitality pada Januari, saat Rice mencetak dua gol penentu.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Arsenal vs AFC Bournemouth

4-2-3-1

1
D. Raya
4
B. White
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
6
Gabriel
20
N. Madueke
36
M. Zubimendi
29
K. Havertz
11
G. Martinelli
41
D. Rice
14
V. Gyoekeres
1
D. Petrovic
20
A. Jimenez
23
J. Hill
5
M. Senesi
3
A. Truffert
16
M. Tavernier
10
R. Christie
8
A. Scott
37
Rayan
22
E. Kroupi
9
Evanilson

  • M. Arteta

  • A. Iraola

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
3/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

3

Menang

0

Seri

2

Menang

8

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Arsenal vs Bournemouth hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

