Derby London Barat ini merupakan peluang besar bagi Brentford untuk semakin mendekatkan impian berlaga di kompetisi Eropa saat mereka menjamu Fulham di Gtech Community Stadium.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Brentford vs Fulham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Brentford vs Fulham

Gtech Community Stadium

Brentford vs Fulham akan dimulai pada 18 Apr pukul 07:30 EST dan 12:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Taruhan dalam rivalitas lokal ini sangat tinggi karena kedua klub telah memasuki fase akhir musim 2025/26. Brentford menghadapi laga ini dengan harapan dapat mengubah ketangguhan mereka menjadi tiga poin setelah serangkaian hasil imbang yang ketat, yang terbaru adalah laga sengit 2-2 melawan Everton. Di bawah asuhan Keith Andrews, The Bees tetap menjadi kekuatan yang tangguh di kandang, didorong oleh performa sensasional Igor Thiago, yang saat ini terlibat dalam persaingan bersejarah untuk meraih Sepatu Emas.

Sementara itu, Fulham melakukan perjalanan singkat melintasi London dengan tujuan untuk mendapatkan kembali momentum setelah kekalahan telak 2-0 di Anfield. Tim asuhan Marco Silva kesulitan menembus pertahanan Liverpool yang kembali bersemangat, kebobolan gol cepat di babak pertama oleh Rio Ngumoha dan Mohamed Salah. Meskipun menciptakan peluang di babak kedua melalui Rodrigo Muniz dan Emile Smith Rowe, The Cottagers tak mampu menunjukkan ketajaman yang dibutuhkan. Mereka akan bertekad melupakan kekecewaan tersebut dan mengulangi kesuksesan kemenangan 3-1 atas The Bees di awal musim ini di Craven Cottage.

Statistik penting & berita cedera

Ruang perawatan di kedua tempat latihan tetap sibuk saat musim mendekati akhir. Brentford harus bermain tanpa Fabio Carvalho dan Antoni Milambo yang sudah lama absen, keduanya sedang memulihkan diri dari cedera ligamen cruciatum. Vitaly Janelt juga diperkirakan akan absen karena patah tulang metatarsal, sementara pemain andalan di lini pertahanan Aaron Hickey dan Rico Henry hampir kembali, tetapi kemungkinan besar belum akan diturunkan.

Fulham berada dalam kondisi fisik yang sedikit lebih baik, meski mereka masih harus bermain tanpa Kevin Santos yang baru saja menjalani operasi kaki. Silva juga akan memantau kondisi kebugaran Harrison Reed dan Kenny Tete, dengan keputusan akhir diperkirakan akan diambil mengenai apakah mereka bisa tampil dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sangat keras ini.

Brentford dulunya adalah 'tim momok' bagi Fulham, tetapi situasinya kini telah berbalik. Setelah hanya menang dua kali dalam 14 pertemuan sejak awal abad ini, The Cottagers kini telah meraih tiga kemenangan beruntun di liga atas The Bees.

