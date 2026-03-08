Ini adalah hari besar di Portugal dengan Porto, tim papan atas, bertandang ke markas raksasa Lisbon, Benfica. Bisakah 'The Special One' melakukan keajaiban untuk menjaga timnya tetap dalam persaingan gelar?

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Benfica vs FC Porto, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Benfica vs FC Porto dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Benfica vs FC Porto

Liga Portugal - Liga Portugal Estadio da Luz

Benfica vs FC Porto akan dimulai pada 8 Mar 2026 pukul 13:00 EST dan 18:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Tanpa diragukan lagi, ini adalah salah satu pertarungan terbesar antara kedua rival dalam ingatan baru-baru ini. Porto berada di puncak klasemen, tiga poin di atas Sporting di posisi kedua dan tujuh poin di atas Benfica di posisi ketiga. Kemenangan kandang akan memberikan angin segar bagi perburuan gelar Benfica asuhan Jose Mourinho, melawan tim yang pernah dia bawa meraih gelar Liga Champions pada 2019.

Menakjubkan, Benfica adalah satu-satunya tim yang belum pernah kalah di salah satu dari enam liga top Eropa, tetapi tujuh hasil imbang telah merugikan mereka secara signifikan.

Getty Images

Porto asuhan Francesco Farioli memiliki pertahanan terbaik di dunia, dengan hanya kebobolan delapan gol dalam 24 pertandingan liga, bahkan setelah cedera yang dialami oleh bek senior Thiago Silva. Penyerang utama, Samu, juga diragukan untuk pertandingan ini.

Bisakah Mourinho menampilkan performa gemilang di ibu kota Portugal?

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Benfica vs FC Porto hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: