Nottingham Forest akan menjamu Porto di City Ground dalam leg kedua perempat final Liga Europa, dengan tiket ke semifinal masih belum pasti.

Waktu kick-off Nottingham Forest vs FC Porto

Europa League - Final Stage City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs FC Porto akan dimulai pada 16 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Secara keseluruhan, musim Nottingham Forest berjalan sulit, dengan perjuangan untuk bertahan di Liga Premier masih menjadi kekhawatiran, namun perjalanan mereka di Liga Europa memberikan sedikit kelegaan. Fase grup dimulai dengan hasil yang beragam - dua kali seri, satu kekalahan, dan satu kemenangan, yang kebetulan adalah kemenangan 2-0 atas Porto. Penampilan yang lebih kuat menyusul, dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir mereka, mengamankan posisi ke-13 dan tempat di babak play-off melawan Fenerbahce. Forest lolos dengan agregat 4-2, kemudian mengalahkan Midtjylland melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di babak 16 besar.

Babak perempat final mempertemukan mereka dengan lawan yang sudah tak asing lagi, Porto. Forest berada di bawah tekanan pada leg pertama, kebobolan 16 tembakan sementara hanya mampu melepaskan enam tembakan sendiri, namun mereka bertahan untuk meraih hasil imbang yang akan dibawa ke City Ground. Sementara itu, Porto datang dalam performa yang kuat. Mereka tak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan hanya satu kekalahan di Liga Europa sepanjang musim ini. Rekor fase grup mereka mencakup lima kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, serta mereka dengan mudah mengalahkan Stuttgart 4-1 di babak 16 besar.

Di kompetisi domestik, Porto memimpin Liga Portugal dengan selisih lima poin atas Sporting Lisbon, setelah mengumpulkan 24 kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya satu kekalahan dari 29 pertandingan liga. Konsistensi tersebut memberi mereka kepercayaan diri menjelang leg kedua, meskipun rekor mereka melawan klub-klub Inggris secara historis buruk.

Statistik penting & berita cedera

Nottingham masih harus menghadapi beberapa pemain yang absen karena cedera, dengan Jair Cunha, Nicolo Savona, Willy Boly, dan John Victor semuanya tidak bisa bermain. Setidaknya mereka menyambut kembalinya Elliot Anderson, yang absen di leg pertama karena skorsing.

Porto juga harus bermain tanpa beberapa pemain, termasuk Luuk de Jong, Martim Fernandes, Samu Aghehowa, dan Nehuen Perez. Rekor mereka saat menghadapi tim-tim Inggris di kompetisi ini juga tidak menggembirakan — mereka belum pernah menang dalam lima pertandingan terakhir di Liga Europa, termasuk kekalahan 2-0 dan hasil imbang 1-1 melawan Forest musim ini.

Forest bisa mendapatkan kepercayaan diri dari kemenangan sebelumnya di City Ground selama fase liga, meskipun perlu dicatat bahwa mereka telah kalah dalam kedua pertandingan kandang mereka di babak gugur sejauh ini.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

NFO Last 2 matches POR 1 Menang 1 Seri 0 Menang FC Porto 1 - 1 Nottingham Forest

Nottingham Forest 2 - 0 FC Porto 3 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

