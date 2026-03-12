Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoFC Midtjylland
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Europa Nottingham Forest vs FC Midtjylland hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Europa antara Nottingham Forest dan FC Midtjylland, serta waktu kick-off dan berita tim.

Performa buruk Nottingham Forest di kandang sendiri akan diuji oleh Midtjylland, tim kejutan Liga Europa, dalam laga leg pertama babak 16 besar ini.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Nottingham Forest vs FC Midtjylland, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Amerika SerikatParamount+
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Nottingham Forest vs FC Midtjylland dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Nottingham Forest vs FC Midtjylland

crest
Europa League - Final Stage
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs FC Midtjylland akan dimulai pada 12 Mar 2026 pukul 14:00 EST dan 20:00 GMT. 

Ringkasan pertandingan

Forest harus mengalahkan Fenerbahçe untuk lolos ke babak 16 besar. Ini adalah partisipasi pertama mereka di Eropa dalam tiga dekade, yang mungkin terasa seperti gangguan dari upaya mereka untuk bertahan di Premier League. Tim asuhan Vitor Pereira belum pernah menang dalam empat pertandingan terakhir, tetapi berhasil meraih hasil imbang 2-2 yang terhormat di kandang Man City dalam pertandingan Premier League terakhir mereka.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Midtjylland menjadi salah satu kejutan di Liga Europa, finis di posisi ketiga fase grup setelah memenangkan enam dari delapan pertandingan mereka, termasuk kemenangan 3-2 atas Forest di kandang lawan. Tim Denmark ini tak terkalahkan dalam pertandingan kompetitif pada 2026 (W5, D3), dan memenangkan ketiga pertandingan tandang terakhir mereka. Keyakinan di tim akan tinggi.

AS Roma v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Forest tidak memiliki masalah cedera baru, tetapi tetap tanpa pemain yang absen jangka panjang seperti Chris Wood, Willy Boly, John Victor, dan Nicolo Savona. Midtjylland akan tanpa Darío Osorio yang diskors. Penyerang utama Franculino juga absen. 

Forest hanya memenangkan satu dari delapan pertandingan terakhir mereka (3 imbang, 4 kalah) di City Ground, dan kalah dalam kedua pertandingan di sini di bawah manajer baru mereka. 

Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Nottingham Forest vs FC Midtjylland

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-2-1

Home team crestMID
26
M. Sels
34
O. Aina
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
7
C. Hudson-Odoi
8
E. Anderson
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus
16
E. Olafsson
4
O. Diao
6
M. Erlic
22
M. Bech
43
K. Mbabu
58
A. Simsir
10
G. Cho
55
V. Bak
21
D. Castillo
8
P. Billing
74
Junior Brumado

3-4-2-1

MIDAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Pereira

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Tullberg

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

NFO
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

MID
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

NFO

Last 1 matches

MID

0

Menang

0

Seri

1

Menang

2

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/1
Kedua tim mencetak gol
1/1

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Nottingham Forest vs FC Midtjylland hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0