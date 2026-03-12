Performa buruk Nottingham Forest di kandang sendiri akan diuji oleh Midtjylland, tim kejutan Liga Europa, dalam laga leg pertama babak 16 besar ini.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Nottingham Forest vs FC Midtjylland, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Nottingham Forest vs FC Midtjylland dengan VPN

Waktu kick-off Nottingham Forest vs FC Midtjylland

Europa League - Final Stage City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs FC Midtjylland akan dimulai pada 12 Mar 2026 pukul 14:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Forest harus mengalahkan Fenerbahçe untuk lolos ke babak 16 besar. Ini adalah partisipasi pertama mereka di Eropa dalam tiga dekade, yang mungkin terasa seperti gangguan dari upaya mereka untuk bertahan di Premier League. Tim asuhan Vitor Pereira belum pernah menang dalam empat pertandingan terakhir, tetapi berhasil meraih hasil imbang 2-2 yang terhormat di kandang Man City dalam pertandingan Premier League terakhir mereka.

Midtjylland menjadi salah satu kejutan di Liga Europa, finis di posisi ketiga fase grup setelah memenangkan enam dari delapan pertandingan mereka, termasuk kemenangan 3-2 atas Forest di kandang lawan. Tim Denmark ini tak terkalahkan dalam pertandingan kompetitif pada 2026 (W5, D3), dan memenangkan ketiga pertandingan tandang terakhir mereka. Keyakinan di tim akan tinggi.

Statistik kunci & berita cedera

Forest tidak memiliki masalah cedera baru, tetapi tetap tanpa pemain yang absen jangka panjang seperti Chris Wood, Willy Boly, John Victor, dan Nicolo Savona. Midtjylland akan tanpa Darío Osorio yang diskors. Penyerang utama Franculino juga absen.

Forest hanya memenangkan satu dari delapan pertandingan terakhir mereka (3 imbang, 4 kalah) di City Ground, dan kalah dalam kedua pertandingan di sini di bawah manajer baru mereka.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

NFO Last 1 matches MID 0 Menang 0 Seri 1 Menang Nottingham Forest 2 - 3 FC Midtjylland 2 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: