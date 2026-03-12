Aston Villa akan bertolak ke Prancis untuk pertandingan besar di Eropa, menghadapi Lille di Stade Pierre-Mauroy pada leg pertama babak 16 besar Liga Europa.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Lille vs Aston Villa, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Lille vs Aston Villa dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Lille vs Aston Villa

Lille vs Aston Villa akan dimulai pada 12 Mar pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Perjalanan Aston Villa di Eropa telah membawa mereka hingga semifinal Conference League pada 2024 dan perempat final Liga Champions musim lalu, dan kini mereka kembali beraksi di level kontinental - kali ini di babak gugur Liga Europa. Mereka memastikan tempat mereka dengan finis di posisi kedua di fase grup baru yang terdiri dari 36 tim, dengan poin yang sama dengan Lyon di puncak klasemen. Gol juga bukan masalah: Villa mencetak dua atau lebih gol dalam sembilan dari 13 pertandingan Eropa terakhir mereka, termasuk lima dari tujuh kemenangan mereka di fase grup musim ini. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat bertandang ke Go Ahead Eagles pada Oktober lalu.

Performa di kandang, bagaimanapun, kurang meyakinkan. Sejak mengalahkan Salzburg 3-2 pada Januari, cedera telah berdampak dan Villa hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan domestik. Rentetan itu termasuk kekalahan telak 4-1 dari Chelsea, yang membuat harapan mereka untuk finis lima besar di Premier League terancam. Liga Europa, karenanya, bisa lebih dari sekadar pengalih perhatian; itu mungkin menjadi jaring pengaman mereka untuk Liga Champions musim depan.

Perjalanan Lille lebih berliku. Mereka harus melewati babak playoff setelah fase grup yang campur aduk, di mana mereka menang empat kali dan kalah empat kali untuk finis di peringkat ke-18. Melawan Red Star Belgrade, mereka membalikkan defisit leg pertama dengan kemenangan dramatis di perpanjangan waktu di Serbia, memastikan tempat mereka di babak 16 besar untuk keempat kalinya dalam lima tahun. Sejak itu, tim asuhan Bruno Genesio tak terkalahkan dalam empat pertandingan di semua kompetisi, meski gol penyeimbang di menit akhir melawan Lorient akhir pekan lalu membuat mereka tetap di peringkat keenam Ligue 1.

Kembali ke Stade Pierre-Mauroy, Lille berharap dapat memanfaatkan keunggulan kandang. Mereka telah memenangkan tiga dari lima pertandingan Liga Europa di sana musim ini, mencetak setidaknya dua gol dalam setiap kemenangan. Namun, konsistensi masih sulit dicapai - mereka hanya berhasil meraih dua kemenangan dalam delapan pertandingan kandang terakhir secara keseluruhan.

Statistik kunci & kabar cedera

Lille akan menghadapi pertandingan ini tanpa beberapa pemain karena cedera, termasuk Marc-Aurele Caillard, Osame Sahraoui, Hamza Igamane, Ethan Mbappe, dan Ousmane Toure yang absen.

Villa juga memiliki masalah sendiri. John McGinn tidak akan siap tepat waktu, sementara Youri Tielemans, Boubacar Kamara, dan Andres Garcia tetap absen. Matty Cash dan Harvey Elliott masih diragukan. Ross Barkley, di sisi lain, tidak memenuhi syarat setelah tidak masuk dalam daftar skuad Liga Europa.

Sejarah tidak terlalu berpihak pada Lille saat menghadapi tim-tim Inggris, karena mereka hanya berhasil meraih tiga kemenangan dari 19 kali pertemuan. Salah satunya, bagaimanapun, terjadi melawan Villa pada 2002, saat mereka meraih kemenangan 2-0 di Villa Park pada babak semifinal Intertoto Cup.

Berita tim & skuad

Performa

Rekor Head-to-Head

LIL Last 2 matches AVL 0 Menang 0 Seri 2 Menang Lille 2 - 1 Aston Villa

Aston Villa 2 - 1 Lille 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Lille vs Aston Villa hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tapi olahraga langsung lebih seru ditonton di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: