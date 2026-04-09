Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Europa FC Porto vs Nottingham Forest hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Europa antara FC Porto dan Nottingham Forest, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Porto dan Nottingham Forest kembali bertemu, kali ini di perempat final Liga Europa, dengan leg pertama digelar di Portugal. Kedua tim sudah pernah berhadapan sebelumnya dalam kompetisi ini, saat Forest meraih kemenangan di kandang sendiri. 

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan FC Porto vs Nottingham Forest, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASFubo
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton pertandingan FC Porto vs Nottingham Forest dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off FC Porto vs Nottingham Forest

Pertandingan FC Porto vs Nottingham Forest akan dimulai pada 9 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Bagi Nottingham Forest, fokus utama musim ini tetaplah bertahan di Liga Premier, namun mereka kini harus menghadapi Porto yang nyaris tak terkalahkan di kandang sendiri. Porto telah meraih 11 kemenangan dari 13 pertandingan terakhirnya di Estádio do Dragão, dengan dua sisanya berakhir imbang, dan mereka tampil sempurna di Liga Europa di kandang tersebut dengan lima kemenangan dari lima pertandingan. 

Di babak sebelumnya, Porto mengalahkan Stuttgart dengan mudah di kedua leg, sementara Forest harus berjuang keras melawan Midtjylland, dan akhirnya lolos melalui adu penalti.

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images

Dari segi pertahanan, Porto belum sepenuhnya solid, dengan hanya dua clean sheet dalam delapan pertandingan terakhir dan kebobolan gol dalam tiga dari lima laga kandang Liga Europa mereka. Sementara itu, Forest telah mencetak gol dalam tujuh laga tandang berturut-turut. Di sisi lain, Porto konsisten mencetak gol, mencetak setidaknya dua gol dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan lima di antaranya berakhir dengan skor 2-0.

Statistik penting & kabar cedera

Porto memasuki leg pertama dengan beberapa masalah cedera. Rodrigo Mora, Samu Omorodion Aghehowa, Luuk de Jong, dan Nehuén Pérez dipastikan absen, sementara Zaidu Sanusi masih diragukan. Nottingham Forest juga bertandang dengan banyak pemain yang absen. Elliot Anderson diskors, dan mereka kehilangan Omari Hutchinson, Ola Aina, Jair Cunha, Willy Boly, Nicolò Savona, John Victor, dan Chris Wood karena cedera.

Nottingham Forest v Fulham - Premier LeagueGetty Images

Kedua tim sudah pernah bertemu sekali musim ini, dengan Forest menang 2-0. Hasil tersebut juga menjadi kekalahan terakhir Porto, sehingga menambah ketegangan pada pertandingan ulang ini.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain FC Porto vs Nottingham Forest

FC PortoHome team crest

4-3-3

Formasi

3-4-2-1

Home team crestNFO
99
C
D. Costa
3
T. Silva
12
Z. Sanusi
5
J. Bednarek
52
M. Fernandes
10
G. Veiga
13
P. Rosario
42
S. Fofana
29
T. Moffi
7
W. Gomes
17
B. Sainz
27
S. Ortega
5
Murillo
4
Morato
44
Z. Abbott
29
D. Bakwa
22
C
R. Yates
14
D. Ndoye
10
M. Gibbs-White
16
N. Dominguez
24
J. McAtee
11
C. Wood

-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Farioli

NFO
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Pereira

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

POR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

NFO
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

POR

Last 1 matches

NFO

0

Menang

0

Seri

1

Menang

0

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
0/1
Kedua tim mencetak gol
0/1

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton FC Porto vs Nottingham Forest hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

