Porto dan Nottingham Forest kembali bertemu, kali ini di perempat final Liga Europa, dengan leg pertama digelar di Portugal. Kedua tim sudah pernah berhadapan sebelumnya dalam kompetisi ini, saat Forest meraih kemenangan di kandang sendiri.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan FC Porto vs Nottingham Forest, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton pertandingan FC Porto vs Nottingham Forest dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

Waktu kick-off FC Porto vs Nottingham Forest

Europa League - Final Stage Estadio do Dragao

Pertandingan FC Porto vs Nottingham Forest akan dimulai pada 9 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Bagi Nottingham Forest, fokus utama musim ini tetaplah bertahan di Liga Premier, namun mereka kini harus menghadapi Porto yang nyaris tak terkalahkan di kandang sendiri. Porto telah meraih 11 kemenangan dari 13 pertandingan terakhirnya di Estádio do Dragão, dengan dua sisanya berakhir imbang, dan mereka tampil sempurna di Liga Europa di kandang tersebut dengan lima kemenangan dari lima pertandingan.

Di babak sebelumnya, Porto mengalahkan Stuttgart dengan mudah di kedua leg, sementara Forest harus berjuang keras melawan Midtjylland, dan akhirnya lolos melalui adu penalti.

Getty Images

Dari segi pertahanan, Porto belum sepenuhnya solid, dengan hanya dua clean sheet dalam delapan pertandingan terakhir dan kebobolan gol dalam tiga dari lima laga kandang Liga Europa mereka. Sementara itu, Forest telah mencetak gol dalam tujuh laga tandang berturut-turut. Di sisi lain, Porto konsisten mencetak gol, mencetak setidaknya dua gol dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan lima di antaranya berakhir dengan skor 2-0.

Statistik penting & kabar cedera

Porto memasuki leg pertama dengan beberapa masalah cedera. Rodrigo Mora, Samu Omorodion Aghehowa, Luuk de Jong, dan Nehuén Pérez dipastikan absen, sementara Zaidu Sanusi masih diragukan. Nottingham Forest juga bertandang dengan banyak pemain yang absen. Elliot Anderson diskors, dan mereka kehilangan Omari Hutchinson, Ola Aina, Jair Cunha, Willy Boly, Nicolò Savona, John Victor, dan Chris Wood karena cedera.

Getty Images

Kedua tim sudah pernah bertemu sekali musim ini, dengan Forest menang 2-0. Hasil tersebut juga menjadi kekalahan terakhir Porto, sehingga menambah ketegangan pada pertandingan ulang ini.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

POR Last 1 matches NFO 0 Menang 0 Seri 1 Menang Nottingham Forest 2 - 0 FC Porto 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: