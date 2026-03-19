Unai Emery, yang empat kali menjuarai Liga Europa, bertekad mempertahankan rekor 100% kemajuannya dari babak 16 besar kompetisi ini, dengan tim Aston Villa-nya unggul 1-0 dari leg pertama pekan lalu di Lille.

Cara menonton Aston Villa vs Lille dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Aston Villa vs Lille

Europa League - Final Stage Villa Park

Pertandingan Aston Villa vs Lille akan dimulai pada 19 Maret 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT.

Ulasan pertandingan

Memenangkan Liga Europa bisa menjadi jalan terbaik bagi Villa untuk kembali ke Liga Champions setelah kekalahan 3-1 dari Man United pada akhir pekan lalu. Kemenangan mereka atas Lille pekan lalu adalah satu-satunya kemenangan mereka dalam enam pertandingan di semua kompetisi.

Sebaliknya, Lille hanya mengalami satu kekalahan dalam enam pertandingan terakhirnya, ironisnya justru melawan Villa.

Kemenangan di Rennes pada akhir pekan lalu merupakan kemenangan tandang ketiga berturut-turut bagi Lille, termasuk kemenangan mengesankan atas Red Star di Belgrade. Mereka belum pernah memenangkan empat pertandingan tandang berturut-turut di semua kompetisi sejak Mei 2021, dan kekalahan dalam tiga pertandingan tandang terakhir mereka di fase liga menunjukkan betapa beratnya tugas yang harus mereka hadapi.

Statistik penting & berita cedera

Emiliano Buendía diragukan tampil untuk Villa, yang telah kehilangan Matty Cash dalam dua pertandingan terakhir mereka. Youri Tielemans dan Boubacar Kamara juga masih absen.

Benjamin André dan Gaëtan Perrin sama-sama absen dalam pertandingan akhir pekan Lille setelah mengalami cedera pada leg pertama.

Unai Emery menjadi manajer kelima dalam sejarah Villa (setelah George Ramsay, Joe Mercer, W. J. Smith, dan Ron Saunders) yang berhasil meraih 100 kemenangan, dengan mencatatkannya dalam 181 pertandingan sehingga menjadi yang tercepat dalam mencapai tonggak sejarah tersebut.

Olivier Giroud yang berusia 39 tahun telah mencetak sembilan gol, terbanyak di tim, di semua kompetisi musim ini, termasuk empat gol di Liga Europa - kompetisi yang dimenangkan pemain Prancis ini bersama Chelsea pada musim 2018-19.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Aston Villa vs Lille hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: