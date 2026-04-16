Setelah hampir memastikan tempat di semifinal Liga Europa berkat penampilan dominan mereka di Italia, Aston Villa kembali ke Villa Park untuk menyelesaikan tugas melawan Bologna pada leg kedua perempat final.

Waktu kick-off Aston Villa vs Bologna

Europa League - Final Stage Villa Park

Aston Villa vs Bologna akan dimulai pada 16 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Aston Villa kembali lolos ke perempat final kompetisi Eropa untuk musim ketiga berturut-turut, dan leg pertama pekan lalu di Bologna memberi mereka landasan yang kokoh untuk dikembangkan. Tuan rumah mengancam sejak awal, dengan satu gol yang dianulir dan satu tembakan yang membentur mistar gawang, tetapi Villa yang lebih dulu mencetak gol melalui Ezri Konsa. Ollie Watkins kemudian menambah dua gol, di antara balasan dari Jonathan Rowe, sebelum sebuah gol di masa tambahan waktu mengembalikan keunggulan dua gol Villa.

Pengalaman Unai Emery di turnamen ini sudah tidak diragukan lagi, dan timnya kini telah memenangkan delapan pertandingan Liga Europa berturut-turut sejak kekalahan awal mereka dari Go Ahead Eagles. Di kancah domestik, mereka tetap berada di lima besar Liga Premier setelah bermain imbang dengan Nottingham Forest pada akhir pekan lalu, sehingga tetap berada di jalur untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Villa Park juga menjadi panggung yang andal di Eropa, dengan 15 kemenangan dari 17 laga kandang terakhir dan rata-rata dua gol per pertandingan musim ini.

Bologna menghadapi tugas yang sulit. Mereka sudah kalah dua kali di Birmingham sejak musim lalu dan kebobolan enam gol berbanding satu dalam tiga pertemuan dengan Villa. Meskipun mereka telah memenangkan semua lima pertandingan tandang mereka di Eropa sejak September, sejarah tidak berpihak pada mereka: hanya sekali dalam 67 upaya sebuah tim berhasil membalikkan kekalahan dua gol di kandang dalam babak gugur Liga Europa, yaitu saat Sevilla mengalahkan Real Betis pada 2014. Dengan berakhirnya pertahanan gelar Coppa Italia dan selisih sembilan poin dari Roma di Serie A, tim asuhan Vincenzo Italiano akan membutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk memperpanjang perjalanan mereka di kompetisi Eropa.

Statistik kunci & berita cedera

Susunan pemain Villa mungkin terpengaruh oleh masalah kebugaran. Emi Martinez mundur tepat sebelum pertandingan dimulai pada akhir pekan lalu, sehingga belum jelas apakah Marco Bizot akan kembali menjadi penjaga gawang. Tyrone Mings juga diragukan tampil, sementara Boubacar Kamara dan Jadon Sancho masih absen. Ross Barkley juga tidak akan ikut bermain, karena namanya tidak masuk dalam daftar skuad UEFA.

Bologna bisa memainkan Martin Vitik lagi setelah skorsing, tapi Jhon Lucumí bakal absen kali ini. Charalampos Lykogiannis dan Thijs Dallinga masih harus menjalani pemeriksaan kebugaran terakhir, sementara Benjamin Dominguez dan kiper utama Lukasz Skorupski masih belum bisa main.

Performa terkini menguntungkan Villa. Mereka telah memenangkan tujuh pertandingan Liga Europa berturut-turut dan belum kebobolan dalam empat pertandingan Eropa terakhir mereka melawan lawan dari Italia, yang memberi mereka landasan yang kokoh menjelang leg kedua.

