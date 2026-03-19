Nottingham Forest bertolak ke Denmark dengan misi membalikkan defisit tipis pada leg pertama saat mereka menghadapi FC Midtjylland di MCH Arena dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa.

Waktu kick-off FC Midtjylland vs Nottingham Forest

Europa League - Final Stage MCH Arena

Pertandingan FC Midtjylland vs Nottingham Forest akan dimulai pada 19 Maret pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Ulvene akan menikmati keunggulan sebagai tuan rumah, dan hal itu bisa menjadi penentu. Dengan keunggulan satu gol yang sudah mereka kantongi, leg berikutnya tampak sedikit lebih mudah. Midtjylland telah menguasai Nottingham Forest musim ini, mengalahkan The Tricky Trees dua kali, dan mereka pasti bertekad untuk menambahnya menjadi tiga.

Sementara itu, kesulitan yang dihadapi Forest terus menumpuk. Performa mereka kurang memuaskan, dan tekanan semakin meningkat. Di kandang sendiri, mereka gagal mengungguli Ulvene dalam dua kesempatan musim ini. Jika tim tamu ingin menjaga harapan mereka di Liga Europa tetap hidup, mereka perlu memikirkan kembali pendekatan mereka dan mempertajam strategi mereka.

Statistik kunci & berita cedera

Midtjylland akan kehilangan daya serang di lini depan, dengan pencetak gol terbanyak Franculino—yang telah mencetak 21 gol musim ini—absen karena cedera lutut. Sayap muda Mikel Gogorza juga absen, membuat Ulvene sedikit kekurangan di lini serang.

Di pihak Forest, daftar cedera sama mengkhawatirkannya. Jair Cunha harus ditarik keluar di awal leg pertama karena masalah kaki, dan ia bergabung dengan Stefan Ortega (betis), Nicolo Savona, Chris Wood, John Victor, dan Willy Boly (semua cedera lutut) di ruang perawatan. Yang memperburuk keadaan, Luca Netz tidak memenuhi syarat untuk bermain di Liga Europa.

Meski begitu, masih ada secercah harapan bagi Garibaldi. Mereka berhasil memenangkan dua dari tiga laga tandang terakhir mereka di Liga Europa, dan mereka harus menunjukkan ketangguhan yang sama jika ingin memastikan tempat di perempat final — babak yang belum pernah mereka capai dalam kompetisi Eropa sejak Piala UEFA 1995-96.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

MID Last 2 matches NFO 2 Menang 0 Seri 0 Menang Nottingham Forest 0 - 1 FC Midtjylland

Nottingham Forest 2 - 3 FC Midtjylland 4 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen

