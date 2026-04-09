Aston Villa dan Bologna kembali berhadapan, untuk ketiga kalinya dalam dua musim terakhir. Kali ini, laga akan digelar di Stadio Dall’Ara, tempat leg pertama perempat final Liga Europa mereka akan berlangsung.

Pertandingan Bologna vs Aston Villa dimulai pada 9 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Sudah lebih dari dua minggu sejak Aston Villa terakhir kali bertanding dalam laga resmi, namun kini mereka kembali beraksi di perempat final Liga Europa dan masih berupaya finis di lima besar Liga Premier. Villa berada di delapan besar kompetisi kontinental untuk musim ketiga berturut-turut setelah mengalahkan Lille dengan agregat 3-0. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengalami nasib yang beragam di tahap ini - menyingkirkan Lille di Liga Konferensi pada 2024, kemudian kalah dramatis 5-4 dari PSG yang akhirnya menjadi juara di Liga Champions musim lalu.

Musim ini penuh dengan pasang surut. Villa tersandung saat menghadapi Go Ahead Eagles di fase grup, namun kemenangan mereka di babak 16 besar membuat mereka meraih sembilan kemenangan dari sepuluh pertandingan Liga Europa. Performa domestik mereka lebih goyah, dengan hanya mengumpulkan sembilan poin dari sepuluh laga liga sebelum kemenangan krusial atas West Ham mengangkat mereka kembali ke peringkat keempat. Hal ini membuat mereka terlibat dalam persaingan ketat untuk slot Liga Champions, unggul lima poin dari Liverpool dan enam poin di atas Chelsea. Istirahat sejak laga melawan West Ham membuat mereka tiba di Bologna dalam kondisi segar. Dan dengan rekam jejak Unai Emery di kompetisi ini, yang telah memenangkannya empat kali, Villa akan merasa percaya diri.

Bologna, di sisi lain, tahu apa yang mereka hadapi. Mereka telah kalah dua kali dari Villa di Birmingham dalam 18 bulan terakhir, tetapi mereka juga mencatatkan rekor klub dengan 11 pertandingan Eropa tanpa kekalahan, dengan kekalahan di Villa Park sebagai satu-satunya kekalahan dalam 15 pertandingan. Di bawah Vincenzo Italiano, yang dua kali mencapai final Conference League bersama Fiorentina, Bologna kini berada di perempat final UEFA kelima mereka, tetapi yang pertama sejak 1999. Untuk mencapai babak ini, mereka menyingkirkan Roma dalam pertandingan menegangkan yang berakhir imbang 5-4 setelah perpanjangan waktu, setelah sebelumnya mengalahkan SK Brann di babak playoff.

Aston Villa harus bermain tanpa beberapa opsi gelandang pada leg pertama. Boubacar Kamara masih absen, dan Ross Barkley tidak bisa diturunkan setelah namanya tidak masuk dalam daftar skuad UEFA klub. Pemain sayap pinjaman Jadon Sancho juga absen setelah mengalami cedera bahu dalam laga persahabatan melawan Elche pekan lalu.

Bologna juga punya masalah sendiri, dengan Martin Vitik yang diskors. Ada juga tanda tanya mengenai Benjamin Dominguez, Charalampos Lykogiannis, Thijs Dallinga, dan Jens Odgaard, yang semuanya absen dalam perjalanan akhir pekan ke Cremona.

Satu statistik yang menguntungkan Villa adalah rekor mereka baru-baru ini melawan tim-tim Italia - mereka tidak kebobolan dalam empat pertemuan terakhir mereka di kompetisi Eropa melawan lawan-lawan dari Serie A.

BOL Last 2 matches AVL 0 Menang 0 Seri 2 Menang Aston Villa 1 - 0 Bologna

Aston Villa 2 - 0 Bologna 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 0/2

