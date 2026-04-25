Bayern Munich akan menjamu Barcelona di Allianz Arena pada leg pertama semifinal Liga Champions Wanita, dengan tim asal Jerman tersebut baru saja menyingkirkan Manchester United, sementara juara Spanyol itu tiba setelah mengalahkan Real Madrid.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris pertandingan Bayern Munich vs Barcelona, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Bayern Munich vs Barcelona

Bayern Munich vs Barcelona akan dimulai pada 25 Apr pukul 12:15 EST dan 17:15 GMT.

Pratinjau pertandingan

Bayern Munich berani memimpikan gelar Liga Champions Wanita pertama mereka sepanjang sejarah, setelah berhasil lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak musim 2020-21. Mereka tampil mengesankan di fase grup dengan mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan, sebelum mengalahkan Manchester United dengan agregat 5-3 di perempat final - menang 3-2 di Old Trafford dan dilanjutkan dengan kemenangan 2-1 di Allianz Arena. Ini menandai penampilan ketiga mereka di empat besar, meski mereka akan berjuang keras untuk menghindari pengulangan kekecewaan masa lalu, setelah dikalahkan Barcelona pada 2018–19 dan Chelsea pada 2020-21. Di bawah asuhan Jose Barcala, tim Bavaria ini sudah merayakan gelar ganda domestik, dengan gelar Frauen-Bundesliga yang diraih pada pertengahan pekan melawan Union Berlin dan Piala Super Jerman yang diraih lebih awal musim ini.

Getty Images

Barcelona, bagaimanapun, merupakan rintangan yang tangguh. Tim asuhan Pere Romeu sedang bertarung di semifinal kedelapan berturut-turut, setelah melaju mulus di fase grup dengan 16 poin sebelum menghancurkan Real Madrid 12-2 secara agregat di perempat final. Mereka menang 6-2 di Estadio Alfredo Di Stefano dan kemudian mencetak enam gol tanpa balas di Camp Nou, menegaskan dominasi mereka. Blaugrana tiba dengan semangat tinggi setelah memastikan gelar Liga F ketujuh berturut-turut dengan kemenangan 4-1 atas Espanyol dalam derby, menambah kemenangan mereka di Piala Super Spanyol, dan dengan final Copa de la Reina melawan Atletico Madrid yang masih akan datang.

Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

Bayern Munich akan menghadapi semifinal ini tanpa beberapa pemain kunci, dengan Lena Oberdorf dan Sarah Zadrazil yang sama-sama absen akibat cedera lutut jangka panjang, sementara Jovana Damnjanovic dan Alara juga tidak bisa diturunkan — meskipun Alara baru-baru ini telah kembali berlatih. Barcelona juga memiliki kekhawatiran tersendiri, karena Laia Aleixandri masih absen setelah mengalami cedera lutut serius pada Februari, dan meskipun Aitana Bonmati semakin mendekati comeback setelah absen sejak November, leg pertama mungkin datang sedikit terlalu cepat bagi pemenang Ballon d’Or tiga kali tersebut.

Getty Images

Di lapangan, angka-angka sangat menguntungkan juara Spanyol: mereka telah lolos dari semua 19 pertandingan dua leg mereka di kompetisi ini dan menghancurkan Bayern 7-1 dalam pertandingan fase grup bulan Oktober. Namun, rekor kandang Bayern yang kuat di Eropa musim ini menunjukkan bahwa pertemuan Sabtu di Allianz Arena bisa jauh lebih kompetitif daripada pertemuan sebelumnya.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

