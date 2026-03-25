Real Madrid Femenino akan menghadapi Barcelona, juara tiga kali, di perempat final Liga Champions Wanita, dengan Barca yang memiliki keunggulan yang sangat besar.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid Femenino vs Barcelona, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Real Madrid Femenino vs Barcelona dengan VPN

Waktu kick-off Real Madrid Femenino vs Barcelona

Women's Champions League - Final Stage Alfredo Di Stefano

Real Madrid Femenino vs Barcelona akan dimulai pada 25 Maret 2026, pukul 13:45 EST dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Real Madrid Femenino akan berhadapan dengan rival abadinya, Barcelona, dalam laga El Clásico di perempat final Liga Champions Wanita. Pemenang dari dua leg ini akan bertemu Bayern atau Manchester United di semifinal.

Real Madrid harus melewati babak playoff fase gugur melawan Paris FC. Ini adalah penampilan kedua mereka di perempat final, yang pertama terjadi pada musim 2021-22 ketika mereka kalah dengan agregat 8-3 dari Barcelona. Status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan di sini diperkuat oleh fakta bahwa mereka telah kalah dalam 19 dari 20 pertemuan head-to-head El Clásico.

Getty Images

Barca, juara Eropa tiga kali, melaju mulus di fase grup, finis di posisi teratas dengan 16 poin dari 18. Setelah kalah di final musim lalu dari Arsenal, juara pada 2021, 2023, dan 2024 ini akan bertekad merebut kembali gelar mereka. Empat gelar juga berpeluang diraih, karena mereka telah mengangkat trofi Piala Super Spanyol, membangun keunggulan 10 poin di puncak klasemen Liga F, dan memastikan tempat mereka di Copa de la Reina bulan depan melawan Atletico Madrid. Saat ini, mereka dalam performa yang sangat tangguh, tak terkalahkan dalam 24 pertandingan.

Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

Real Madrid telah memenangkan tujuh pertandingan terakhir mereka, lima di antaranya tanpa kebobolan.

Barcelona telah menang dalam tujuh pertandingan perempat final terakhir mereka sejak kalah dari Lyon pada musim 2017-18.

Real Madrid tidak dapat memainkan Teresa Abelleira yang telah lama absen, sementara penyerang Signe Bruun akan absen untuk pertandingan ketujuh berturut-turut.

Barcelona harus bermain tanpa Aitana Bonmati, pemenang Ballon d’Or dua kali dan sosok ikonik tim, setelah ia mengalami patah kaki pada bulan Desember. Laia Aleixandri mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) dalam kemenangan bulan lalu atas Real Madrid, sementara Mapi Leon masih absen karena masalah pergelangan kaki.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid Femenino vs Barcelona

Pemain cedera dan kena skors

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

NordVPN

Cara menonton di Layar Lebar

