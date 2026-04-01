Chelsea mungkin sedang tertinggal, tapi pertandingan ini masih jauh dari kata berakhir. Dengan kedatangan Arsenal ke Stamford Bridge untuk leg kedua perempat final Liga Champions Wanita UEFA, segalanya masih bisa terjadi.

Chelsea FC Women vs Arsenal Women akan dimulai pada 1 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Chelsea dan Arsenal akan saling berhadapan dalam laga yang bisa menentukan tim raksasa Inggris mana yang akan melaju ke semifinal Liga Champions Wanita. Arsenal memegang keunggulan setelah menang 3-1 pada leg pertama di Emirates, di mana Stina Blackstenius mencetak gol melalui sundulan dari tendangan bebas Katie McCabe, serta Chloe Kelly dan Alessia Russo yang turut menambah gol. Harapan Chelsea datang dari Lauren James, yang penyelesaian tajamnya membuat pertandingan ini tetap terbuka, namun The Blues kini menghadapi tantangan berat.

Lini depan Arsenal telah tampil gemilang sepanjang musim, melanjutkan performa yang membawa mereka memuncaki grup di awal kompetisi. Chelsea, bagaimanapun, adalah tim berpengalaman di Eropa, dengan lima gelar kontinental di lemari trofi mereka. Mereka nyaris menang di leg pertama, dua kali membentur tiang gawang dan satu upaya dianulir karena pelanggaran, namun kini akan mengandalkan James dan dukungan penonton di Stamford Bridge untuk memicu comeback.

Ini adalah pertama kalinya kedua rival ini bertemu di Liga Champions Wanita, yang menambah intensitas pertandingan ini. Arsenal tahu bahwa mempertahankan keunggulan agregat mereka sudah cukup untuk melaju ke babak berikutnya, sementara Chelsea harus meraih kemenangan untuk mempertahankan peluang mereka mempertahankan gelar.

Pemain yang patut diperhatikan

Russo sedang dalam performa gemilang. Golnya di leg pertama membuat total golnya di Liga Champions Wanita musim ini menjadi delapan - rekor terbanyak yang pernah dicetak oleh pemain Inggris dalam satu musim.

Bagi Chelsea, James adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Dia mencetak gol jarak jauh yang menakjubkan pada leg pertama, yang mengingatkan kita akan kemampuannya menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Di usia 24 tahun, dia tampaknya telah melupakan cedera yang menghambatnya dan menemukan ritme permainan pada saat yang tepat.

Arsenal menyadari bahwa membatasi pengaruh James bisa menjadi kunci untuk memastikan tempat mereka di semifinal. Sementara itu, Chelsea akan mengandalkan dia untuk memicu kebangkitan yang sangat mereka butuhkan.

Kemungkinan susunan pemain Chelsea FC Women vs Arsenal Women

Pemain cedera dan kena skors: Tidak ada pemain yang absen (kedua tim)

