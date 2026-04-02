Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Barcelona
Real Madrid Femenino
Cara menonton pertandingan Liga Champions Wanita antara Barcelona vs Real Madrid Femenino hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Champions Wanita antara Barcelona dan Real Madrid Femenino, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Setelah menang telak 6-2 pada leg pertama, Barcelona Femení bertekad untuk lolos ke semifinal untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut saat menghadapi Real Madrid. 

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Barcelona vs Real Madrid Femenino, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASESPN Olahraga
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaESPN Afrika
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Waktu kick-off Barcelona vs Real Madrid Femenino

Barcelona vs Real Madrid Femenino akan dimulai pada 2 Apr 2026 pukul 13:45 dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Barcelona hampir memastikan kemenangan di leg pertama di Estadio Alfredo Di Stefano, meskipun ada penampilan solo yang penuh semangat dari Linda Caicedo dari Madrid. 

Barca, juara Eropa tiga kali, kalah di final musim lalu dari Arsenal, sehingga juara pada tahun 2021, 2023, dan 2024 ini pasti bertekad untuk merebut kembali gelar mereka. Peluang meraih quadruple juga terbuka lebar, karena mereka telah mengangkat trofi Piala Super Spanyol, memimpin klasemen Liga F dengan selisih 13 poin, dan memastikan tempat mereka di Copa de la Reina bulan depan melawan Atletico Madrid pada 16 Mei. 

Apakah Madrid memiliki peluang di sini?

Statistik kunci

Barca telah memenangkan 21 dari 22 pertemuan kompetitif antara kedua tim ini. 

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Barcelona vs Real Madrid Femenino

4-3-3

Formasi

4-2-3-1

13
C. Coll
24
E. Brugts
2
I. Paredes
4
M. Leon
22
O. Batlle
19
V. Lopez
12
P. Guijarro
11
A. Putellas
9
C. Pina
10
C. Hansen
17
E. Pajor
1
M. Rodriguez
15
S. Garcia
14
M. Mendez
12
Y. Ribeiro
23
M. Lakrar
6
S. Toletti
19
E. Navarro
7
A. del Castillo
18
L. Caicedo
16
F. Angeldal
20
N. Feller

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Romeu

RMA
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Quesada

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
20/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

BAR

Last 3 matches

RMA

5

Menang

0

Seri

0

Menang

19

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/3
Kedua tim mencetak gol
1/3

Klasemen

