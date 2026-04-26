Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara menonton pertandingan Liga Champions Wanita antara Arsenal Women dan OL Lyonnes, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Arsenal Women akan menjamu Lyon Women di Emirates Stadium dalam leg pertama semifinal Liga Champions Wanita pada hari Minggu.

Berikut ini adalah tautan untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Arsenal Women vs OL Lyonnes, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

InggrisBBC
AustraliaKayo Sports
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaStarTimes World Football
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara Menonton Pertandingan Arsenal Women vs OL Lyonnes Menggunakan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Arsenal vs Lyon secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Waktu kick-off Arsenal Women vs OL Lyonnes

Arsenal Women vs OL Lyonnes akan dimulai pada 26 Apr 2026 pukul 10:30 EST dan 15:30 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Juara bertahan Eropa Arsenal akan menjamu Lyon, pemenang delapan kali, di Emirates pada hari Minggu. The Gunners akan sangat mengandalkan kemampuan mencetak gol Alessia Russo, yang memimpin kompetisi musim ini dengan delapan gol. 

Lyon, di bawah asuhan Jonatan Giráldez, belum terkalahkan dalam 17 pertandingan berturut-turut di fase grup Liga Champions Wanita. Pelatih asal Spanyol berusia 34 tahun itu bergabung pada pertengahan 2025 dan pernah memenangkan kompetisi ini bersama Barcelona. Pemain berbahaya Melchie Dumornay mencetak gol di kedua leg semifinal musim lalu melawan The Gunners, sebuah prestasi yang juga ia raih pada tahap yang sama di musim 2023-24 melawan PSG. 

Namun, rekor pertandingan di stadion ini mungkin menjadi kekhawatiran bagi tuan rumah, karena Lyon selalu menang dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Emirates, termasuk kemenangan 2-1 pada leg pertama musim lalu di sini, sebelum Arsenal membalikkan keadaan secara spektakuler dengan kemenangan 4-1 di Prancis. Kedua tim menyadari bahwa pertandingan ini baru akan mencapai babak pertama ketika peluit akhir dibunyikan di ibu kota Inggris pada Minggu malam. 

Statistik kunci & kabar cedera

Tim Prancis ini telah memenangkan kelima pertemuan di London melawan The Gunners, termasuk kemenangan comeback 2-1 berkat dua gol Melchie Dumornay pada Matchday 1 musim ini.

Penyerang The Gunners, Alessia Russo, mencetak gol penentu kemenangan Inggris di Islandia pada putaran terbaru Kualifikasi Eropa Wanita.

Sementara kesuksesan Arsenal di semifinal setahun lalu hanyalah yang kedua dari delapan percobaan, OL – dalam rekor ke-15 di babak empat besar – telah melaju ke 11 final. 

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Arsenal Women vs OL Lyonnes

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Slegers

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Giraldez

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
13/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

Last 5 matches

2

Menang

0

Seri

3

Menang

11

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Arsenal Women vs OL Lyonnes hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

