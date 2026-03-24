Demam perempat final melanda Liga Champions Wanita, dengan Arsenal dan Chelsea bersiap untuk pertarungan bersejarah di London.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Arsenal Women vs Chelsea FC Women

Arsenal Women vs Chelsea FC Women akan dimulai pada 24 Maret pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Perjalanan Arsenal di babak penyisihan grup tidaklah mulus. Mereka kalah dalam dua dari tiga pertandingan pembuka—melawan Lyon dan Bayern—sebelum akhirnya menemukan ritme permainan mereka. Tiga kemenangan beruntun berhasil menstabilkan situasi, namun hal itu tetap membuat mereka harus melalui babak playoff alih-alih lolos secara langsung.

Namun, rintangan tambahan itu tidak menghentikan langkah mereka. Mereka melibas tim Belgia Oud-Heverlee Leuven dengan skor agregat 7-1 yang meyakinkan, memastikan tempat mereka di perempat final untuk ke-17 kalinya, menyamai rekor bersama.

Perjalanan Chelsea tampak jauh lebih mulus. Mereka tak terkalahkan di fase grup, menyamai Barcelona baik dalam hal daya serang (20 gol) maupun pertahanan yang kokoh (hanya kebobolan tiga gol). Skuad asuhan Sonia Bompastor bahkan meraih dua kemenangan beruntun 6-0 atas St. Pölten dan Roma, finis di posisi ketiga secara keseluruhan, dan langsung lolos ke delapan besar.

Pemain yang patut diperhatikan

Lini depan Arsenal akan dipimpin oleh Alessia Russo, pencetak gol terbanyak saat ini di Liga Champions Wanita musim ini. Baru saja meraih dua gelar Kejuaraan Eropa berturut-turut bersama Inggris, ia telah mencetak tujuh gol dalam tujuh penampilan. Russo juga tahu cara tampil gemilang di babak gugur - ia mencetak dua gol dalam comeback perempat final tahun lalu melawan Real Madrid.

Sementara itu, Chelsea mengalami perjalanan yang lebih berat di kompetisi domestik akibat cedera, namun mereka tiba di ajang Eropa dengan momentum yang bagus. Mereka baru saja mempertahankan gelar Piala Liga mereka melawan Manchester United, berkat penampilan gemilang dari Lauren James. James kini memiliki kesempatan untuk membuktikannya lagi di panggung Liga Champions melawan Arsenal.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Arsenal Women vs Chelsea FC Women

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Arsenal Women vs Chelsea FC Women hari ini

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

