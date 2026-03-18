Tottenham akan berusaha membalikkan keadaan saat menghadapi Atletico Madrid dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium.

Berikut ini adalah informasi mengenai siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Tottenham vs Atletico Madrid, serta semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Tottenham vs Atletico Madrid dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Tottenham vs Atletico Madrid

Champions League - Final Stage Tottenham Hotspur Stadium

Pertandingan Tottenham vs Atletico Madrid dimulai pada 18 Maret pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Tottenham akhirnya memutus rentetan enam kekalahan beruntun mereka pada Minggu lalu, dengan berhasil meraih satu poin secara dramatis di Anfield berkat gol penyama kedudukan Richarlison di menit-menit akhir saat melawan Liverpool. Ini merupakan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi Spurs, yang tetap berada di bawah asuhan pelatih sementara Igor Tudor meskipun mendapat kritik tajam setelah kekalahan 5-2 dari Atletico pekan lalu.

Tim asal London Utara ini masih terjerat dalam pertarungan degradasi di liga domestik, namun fokus kini beralih ke Eropa. Leg kedua Liga Champions melawan Atletico semakin mendekat, dan meskipun peluang tidak berpihak pada mereka, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan. Tempat di perempat final akan menjadi pencapaian luar biasa bagi Tudor dan timnya.

Atletico, bagaimanapun, memiliki sejarah di pihak mereka. Mereka lolos dari tujuh dari sebelas laga babak 16 besar terakhir mereka dan cenderung mencetak gol pertama—mencetak gol pembuka dalam tujuh dari delapan pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini. Gol awal lainnya pada Rabu akan hampir memastikan kemenangan, terutama dengan Spurs yang kehilangan pemain kunci karena cedera dan skorsing.

Meskipun demikian, Atletico tidaklah sempurna. Pasukan Diego Simeone sedang dalam masa transisi, dan meskipun mereka mengalahkan Getafe 1-0 pada akhir pekan lalu, faktor perjalanan dan kelelahan bisa menjadi pengaruh. Namun, mengingat keunggulan mereka, dibutuhkan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Liga Champions agar Tottenham bisa membalikkan keadaan. Kemenangan bagi Atletico akan membawa mereka ke babak perempat final melawan Newcastle atau Barcelona.

Statistik penting & berita cedera

Tottenham akan menghadapi pertandingan ini dengan jumlah pemain yang masih terbatas, meskipun mereka akan mendapat dorongan dengan kembalinya Micky van de Ven setelah skorsing yang membuatnya absen saat melawan Liverpool.

Richarlison diskors, sementara Yves Bissouma, Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, James Maddison, dan Wilson Odobert semuanya absen karena mengalami cedera ringan. Selain itu, Conor Gallagher, Destiny Udogie, Cristian Romero, dan Joao Palhinha masih diragukan dan harus menjalani pemeriksaan kebugaran menjelang pertandingan.

Atletico juga memiliki kekhawatiran tersendiri. Jan Oblak tidak bisa bermain karena masalah otot, yang berarti Juan Musso akan menggantikannya sebagai kiper utama. Rodrigo Mendoza masih absen, dan Pablo Barrios harus menjalani penilaian terakhir, tetapi selain itu, skuad Simeone terlihat sudah siap.

Sejarah tidak berpihak pada Spurs di sini - hanya tiga kemenangan dalam 16 pertemuan terakhir mereka di UEFA melawan tim-tim Spanyol. Sementara itu, Atletico telah lolos dalam 10 dari 14 pertandingan dua leg melawan lawan-lawan Inggris, yang menegaskan besarnya tantangan yang dihadapi tim asuhan Tudor.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Pertemuan Langsung

TOT Last 1 matches ATM 0 Menang 0 Seri 1 Menang Atletico Madrid 5 - 2 Tottenham Hotspur 2 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Tottenham vs Atletico Madrid hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: