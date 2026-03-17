Sporting Lisbon harus membalikkan ketertinggalan tiga gol untuk menjaga harapan mereka di Liga Champions tetap hidup saat tim debutan Bodoe/Glimt bertandang untuk leg kedua babak 16 besar ini.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Sporting CP vs Bodoe/Glimt

Champions League - Final Stage Estadio Jose Alvalade

Sporting Lisbon vs Bodoe/Glimt akan dimulai pada 17 Maret pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Sporting harus menghadapi tantangan berat setelah kalah telak pada malam yang dingin di Norwegia, di mana Bodø/Glimt tampil tanpa ampun di Aspmyra Stadion. Tim asal Portugal ini tertinggal tiga gol - sebuah comeback yang hanya pernah mereka lakukan sekali dalam kompetisi Eropa, jauh di masa lalu pada Piala Pemenang Piala musim 1963-64 melawan Manchester United. Sejarah menunjukkan bahwa ini adalah tugas yang berat, tetapi ada alasan untuk optimis: Sporting tampil sempurna di kandang dalam Liga Champions musim ini, memenangkan keempat pertandingan di Estádio José Alvalade.

Rekor kandang yang sempurna itu juga didukung oleh kondisi fisik yang prima - pertandingan liga akhir pekan mereka melawan Tondela ditunda untuk mengurangi kepadatan jadwal, dan pemain kunci Maximiliano Araujo serta Pedro Gonçalves kembali dari skorsing.

Di sisi lain, Glimt juga dalam kondisi segar, setelah melewatkan putaran pembuka Eliteserien. Kampanye debut Liga Champions mereka yang seperti dongeng telah melihat mereka mengalahkan raksasa seperti Manchester City, Atlético Madrid, dan Inter Milan. Di bawah asuhan Kjetil Knutsen, tim Norwegia ini menjadi tim pertama dari negaranya yang meraih empat kemenangan beruntun di fase grup kompetisi tersebut.

Dengan gol dari Sondre Fet, Ole Blomberg, dan Kasper Høgh yang memberi mereka keunggulan telak, Glimt kini berada di ambang sejarah, siap menjadi klub Norwegia pertama sejak Rosenborg pada 1997 yang mencapai perempat final. Keyakinan mereka tinggi: mereka telah memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan dua leg terakhir mereka di UEFA, dan semuanya saat memegang keunggulan tiga gol setelah leg pertama. Knutsen tetap mempertahankan susunan pemain inti yang sama dalam lima pertandingan Eropa berturut-turut, dan tidak ada alasan untuk mengharapkan dia akan mengubah formula kemenangan sekarang.

Statistik penting & kabar cedera

Sporting masih harus bermain tanpa Fotis Ioannidis (lutut), Ricardo Mangas (lutut), dan Geovany Quenda (kaki), sehingga mereka kehilangan beberapa pemain inti.

Sementara itu, tim tamu tidak memiliki masalah cedera atau skorsing, sehingga mereka memiliki keunggulan dengan skuad lengkap yang bisa dipilih.

Di lini pertahanan, kedua tim telah menunjukkan bahwa mereka bisa ditembus - Sporting telah kebobolan 14 gol di kompetisi ini sejauh ini, sementara Bodo/Glimt telah kebobolan 17 gol. Dengan angka-angka seperti itu, pertandingan ini memiliki semua unsur untuk menjadi pertandingan yang seru dan berlangsung dari ujung ke ujung lapangan.

Rekor Head-to-Head

SCP Last 1 matches BOD 0 Menang 0 Seri 1 Menang Bodoe/Glimt 3 - 0 Sporting CP 0 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Sporting CP vs Bodoe/Glimt hari ini

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

