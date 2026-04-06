Cara menonton pertandingan Liga Champions Sporting CP vs Arsenal hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Sporting CP dan Arsenal, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Sporting CP akan berhadapan dengan Arsenal dalam laga Liga Champions pada 7 April, di mana dua tim paling menarik dan sedang dalam performa terbaiknya di Eropa akan saling berhadapan untuk memperebutkan tempat di babak berikutnya.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Sporting CP vs Arsenal, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASParamount+
InggrisPrime Video
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaSony Sports Network
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Waktu kick-off Sporting CP vs Arsenal

Champions League - Final Stage
Estadio Jose Alvalade

Pertandingan hari ini antara Sporting CP dan Arsenal akan dimulai pada 7 Apr 2026, pukul 20:00.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Sporting CP vs Arsenal

Sporting CPHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-3-3

Home team crestARS
1
R. Silva
26
O. Diomande
25
C
G. Inacio
20
M. Araujo
22
I. Fresneda
10
G. Catamo
52
J. Simoes
5
H. Morita
8
P. Goncalves
17
Trincao
97
L. Suarez
1
D. Raya
6
Gabriel
4
B. White
2
W. Saliba
33
R. Calafiori
41
D. Rice
8
C
M. Oedegaard
36
M. Zubimendi
14
V. Gyoekeres
19
L. Trossard
20
N. Madueke

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Borges

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

SCP
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
15/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

SCP

Last 5 matches

ARS

1

Menang

2

Seri

2

Menang

3

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

