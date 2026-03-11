Goal.com
Champions League
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoManchester City
Cara menonton pertandingan Liga Champions Real Madrid vs Manchester City hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City, serta waktu kick-off dan berita tim.

Untuk musim kelima berturut-turut, Real Madrid akan berhadapan dengan Manchester City di babak gugur Liga Champions UEFA.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Manchester City, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatParamount+
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJaringan Olahraga Sony
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Real Madrid vs Manchester City dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Real Madrid vs Manchester City

crest
Champions League - Final Stage
Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Manchester City akan dimulai pada 11 Mar 2026 pukul 14:00 EST dan 20:00 GMT. 

Ringkasan pertandingan

Berusaha untuk meraih gelar ke-16 di Eropa, Madrid telah mencapai babak 16 besar dengan cara yang sulit setelah mengalahkan Benfica 3-1 secara agregat, sehingga mereka berhasil lolos ke babak 16 besar untuk musim ke-23 berturut-turut. Mereka juga sedang berusaha mengejar ketinggalan dalam persaingan gelar LaLiga, tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen Barcelona. 

RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

City tak terkalahkan dalam 11 pertandingan kompetitif (9 menang, 2 imbang) setelah kemenangan 3-1 di Piala FA atas Newcastle pada Sabtu, tetapi mereka tertinggal tujuh poin dari Arsenal yang memimpin klasemen Premier League. 

Pep Guardiola Erling HaalandGetty Images

Statistik kunci & berita cedera

Madrid telah memenangkan empat dan hanya kalah satu dari lima pertandingan kandang Liga Champions mereka musim ini, mencetak 12 gol dalam prosesnya, meskipun kekalahan tunggal itu terjadi melawan Man City pada Desember.

Raksasa Spanyol itu kalah dalam empat pertandingan UEFA terakhir melawan tim Inggris, namun mereka hanya kalah dalam tiga dari 25 pertandingan kandang Liga Champions terakhir (19 menang, 3 imbang) melawan semua klub. 

real madrid manchester cityGetty Images

Guardiola bersiap untuk pertandingan Liga Champions ke-190-nya sebagai manajer, yang akan membuat mantan bos Barcelona itu menyamai rekor Sir Alex Ferguson.

City hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan tandang UCL terakhir mereka (1 imbang, 5 kalah), sementara mereka juga kalah dalam tujuh dari 10 pertandingan dua leg terakhir melawan tim Spanyol di kompetisi UEFA.

Penyerang City, Erling Haaland, telah mencetak 56 gol dalam 56 penampilannya di Liga Champions. 

Erling HaalandGetty Images

Duo kunci Madrid, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, akan absen dalam pertandingan Rabu ini karena cedera, bergabung dengan Rodrygo, Eder Militao, Dani Ceballos, dan Alvaro Carreras di bangku cadangan.

Adapun Manchester City, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, dan Rico Lewis adalah tiga pemain yang absen karena cedera.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs Manchester City

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formasi

4-3-3

Home team crestMCI
1
T. Courtois
23
F. Mendy
12
T. Alexander-Arnold
22
A. Ruediger
17
R. Asencio
15
A. Guler
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
14
A. Tchouameni
7
Vinicius Junior
16
G. Garcia
25
G. Donnarumma
3
R. Dias
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
27
M. Nunes
20
B. Silva
33
N. O'Reilly
16
Rodri
11
J. Doku
9
E. Haaland
42
A. Semenyo

4-3-3

MCIAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Guardiola

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

MCI
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

RMA

Last 5 matches

MCI

3

Menang

1

Seri

1

Menang

10

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Real Madrid vs Manchester City hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0