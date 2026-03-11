Untuk musim kelima berturut-turut, Real Madrid akan berhadapan dengan Manchester City di babak gugur Liga Champions UEFA.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Manchester City, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Real Madrid vs Manchester City dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Real Madrid vs Manchester City

Champions League - Final Stage Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Manchester City akan dimulai pada 11 Mar 2026 pukul 14:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Berusaha untuk meraih gelar ke-16 di Eropa, Madrid telah mencapai babak 16 besar dengan cara yang sulit setelah mengalahkan Benfica 3-1 secara agregat, sehingga mereka berhasil lolos ke babak 16 besar untuk musim ke-23 berturut-turut. Mereka juga sedang berusaha mengejar ketinggalan dalam persaingan gelar LaLiga, tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen Barcelona.

Getty Images

City tak terkalahkan dalam 11 pertandingan kompetitif (9 menang, 2 imbang) setelah kemenangan 3-1 di Piala FA atas Newcastle pada Sabtu, tetapi mereka tertinggal tujuh poin dari Arsenal yang memimpin klasemen Premier League.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Madrid telah memenangkan empat dan hanya kalah satu dari lima pertandingan kandang Liga Champions mereka musim ini, mencetak 12 gol dalam prosesnya, meskipun kekalahan tunggal itu terjadi melawan Man City pada Desember.

Raksasa Spanyol itu kalah dalam empat pertandingan UEFA terakhir melawan tim Inggris, namun mereka hanya kalah dalam tiga dari 25 pertandingan kandang Liga Champions terakhir (19 menang, 3 imbang) melawan semua klub.

Getty Images

Guardiola bersiap untuk pertandingan Liga Champions ke-190-nya sebagai manajer, yang akan membuat mantan bos Barcelona itu menyamai rekor Sir Alex Ferguson.

City hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan tandang UCL terakhir mereka (1 imbang, 5 kalah), sementara mereka juga kalah dalam tujuh dari 10 pertandingan dua leg terakhir melawan tim Spanyol di kompetisi UEFA.

Penyerang City, Erling Haaland, telah mencetak 56 gol dalam 56 penampilannya di Liga Champions.

Getty Images

Duo kunci Madrid, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, akan absen dalam pertandingan Rabu ini karena cedera, bergabung dengan Rodrygo, Eder Militao, Dani Ceballos, dan Alvaro Carreras di bangku cadangan.

Adapun Manchester City, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, dan Rico Lewis adalah tiga pemain yang absen karena cedera.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Real Madrid vs Manchester City hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: