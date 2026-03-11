Kemenangan mengejutkan Chelsea atas PSG di Piala Dunia Klub musim panas lalu masih membekas di Paris, dan dengan tim Luis Enrique yang putus asa untuk membalikkan keadaan di Parc des Princes, keunggulan tambahan itu bisa menentukan awal pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions ini.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Chelsea, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Paris Saint-Germain vs Chelsea

Paris Saint-Germain vs Chelsea akan dimulai pada 11 Mar pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

PSG mungkin memimpin klasemen Ligue 1, tetapi perjalanan mereka di Eropa jauh dari meyakinkan. Hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Champions membuat mereka terlempar dari delapan besar, memaksa mereka masuk ke babak playoff. Mereka lolos dengan susah payah melawan Monaco dengan kemenangan 3-2 di kandang lawan dan imbang 2-2 di kandang sendiri, tetapi celah-celah kelemahan sudah terlihat jelas. Tim Monaco yang sama kemudian mengalahkan mereka 3-1 di Paris dalam pertandingan liga terakhir mereka, jauh dari persiapan yang ideal.

Meskipun demikian, saat PSG bermain apik, mereka sangat mematikan. Khvicha Kvaratskhelia telah bersinar di sayap sejak bergabung dari Napoli, Désiré Doué berkembang menjadi salah satu talenta muda terbaik Eropa, dan Bradley Barcola menambah kecepatan luar biasa di sayap sebelahnya.

Chelsea datang dengan kepercayaan diri setelah kemenangan mereka atas PSG di musim panas, tetapi mereka harus menghadapi jadwal yang padat. Sejak Liam Rosenior mengambil alih kepelatihan, The Blues telah mencatatkan beberapa kemenangan mencolok - 4-1 melawan Aston Villa, 4-0 atas Hull, dan 4-2 melawan Wrexham - tetapi ketidakonsistenan tetap ada, ditandai dengan kekalahan 1-2 dari Arsenal dan hasil imbang 1-1 dengan Burnley. Kelemahan pertahanan menjadi perhatian, dengan gol yang kebobolan dalam empat pertandingan terakhir mereka.

Cole Palmer menjadi bintang saat Chelsea mengalahkan PSG di Piala Dunia Klub, meski performanya menurun musim ini akibat masalah kebugaran. Pedro Neto dan Alejandro Garnacho menambah lebar dan kecepatan, berkolaborasi baik dengan João Pedro, yang menjadi ancaman utama - 17 gol dan lima assist sejauh ini.

Statistik kunci & berita cedera

Skuad Chelsea tidak dalam kondisi penuh menjelang pertandingan ini. Estevão Willian masih dalam kondisi meragukan setelah cedera otot paha membuatnya absen dalam laga imbang melawan Burnley, sementara Dário Essugo baru saja kembali berlatih setelah menjalani operasi akibat cedera paha yang menghambat debutnya di klub. Jamie Gittens tetap absen dalam jangka panjang akibat cedera otot paha yang dialaminya dalam kemenangan atas West Ham pada Januari, dan Levi Colwill juga absen setelah mengalami cedera ACL selama pra-musim.

PSG juga menghadapi masalah di lini tengah. João Neves sedang berjuang dengan cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada akhir Februari, dan Fabián Ruiz kemungkinan besar tidak akan bermain setelah mengalami cedera lutut pada awal tahun. Winger Quentin Ndjantou dan pemain muda Senny Mayulu juga diperkirakan absen, membuat Enrique kekurangan opsi di area kunci.

Chelsea tidak memiliki rekor terbaik melawan PSG di Eropa, kalah dalam tiga dari delapan pertemuan mereka - hanya Bayern Munich dan Barcelona yang lebih sering mengalahkan mereka di Liga Champions. Di sisi lain, PSG telah terbiasa mengeliminasi lawan-lawan Inggris, berhasil melewati tiga pertandingan berturut-turut musim lalu melawan Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal.

