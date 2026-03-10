Enam bulan setelah kunjungan terakhir mereka, Barcelona kembali ke St James’ Park saat Newcastle bersiap untuk menjamu raksasa Spanyol dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang sangat dinanti-nantikan.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Newcastle United vs Barcelona, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Newcastle United vs Barcelona dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Newcastle United vs Barcelona

Champions League - Final Stage St James' Park

Newcastle United vs Barcelona akan dimulai pada 10 Mar pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Hasil Newcastle United memang naik-turun, namun tim asuhan Eddie Howe akhirnya berhasil menorehkan babak baru di panggung terbesar Eropa. Posisi tengah klasemen liga mungkin tidak terlalu mencolok, namun cukup untuk memastikan tempat pertama mereka di babak gugur Liga Champions, dan Selasa malam ini menandai debut mereka di babak 16 besar.

Pertandingan mereka melawan Qarabag hampir selesai sebelum dimulai, kemenangan telak 6-1 di leg pertama menetapkan nada. Leg kedua lebih ketat, tetapi Newcastle sudah melakukan kerusakan. Di kandang sendiri, situasinya kacau: kekalahan 3-2 dari Everton, kemenangan 2-1 yang heroik atas Manchester United dengan 10 pemain, dan kekalahan telak di Piala FA oleh Manchester City. Masa depan Howe di St James’ Park masih diperdebatkan, tetapi satu hal pasti - timnya selalu menghibur, mencetak dan kebobolan gol dalam 12 pertandingan terakhir mereka.

Getty Images

Kini datang ujian sesungguhnya: pendatang baru Liga Champions melawan tim berpengalaman. Barcelona datang dengan reputasi, bertujuan untuk melangkah lebih jauh dari kekecewaan semifinal musim lalu melawan Inter Milan. Fase grup mereka seperti rollercoaster, mencetak 36 gol dalam delapan pertandingan, lebih banyak dari tim mana pun. Kelemahan pertahanan terungkap di Stamford Bridge, tetapi Hansi Flick telah memperketat pertahanan sejak saat itu. Kemenangan 1-0 pada Sabtu melawan Athletic Bilbao, berkat penampilan gemilang remaja Lamine Yamal, menjadi clean sheet kedelapan mereka pada 2026. Hanya Inter Milan yang berhasil melakukannya lebih banyak.

Tim Catalan sedang dalam tren empat kemenangan beruntun, meskipun petualangan mereka di Copa del Rey berakhir dengan kekecewaan. Sejarah berpihak pada mereka, tetapi ketidakpastian Newcastle membuat pertandingan ini menjadi salah satu yang paling menarik di babak ini.

Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

Bagi Newcastle, daftar cedera menjadi perhatian. Emil Krafth (lutut), Lewis Miley (paha), Fabian Schär (pergelangan kaki), dan Bruno Guimarães (paha) yang sangat penting, semuanya absen dalam laga melawan Barcelona.

Di pihak tim tamu, mereka masih akan kehilangan beberapa pemain kunci. Alejandro Balde (otot paha), Gavi (lutut), Frenkie de Jong (otot paha), Jules Kounde (otot paha), dan Andreas Christensen (ACL) semua absen, dan tidak ada yang diharapkan kembali tepat waktu untuk leg kedua.

Getty Images

Barcelona telah terbiasa mengeliminasi lawan-lawan Inggris di tahap ini, memenangkan masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di babak 16 besar Liga Champions. Dan saat mereka berkunjung ke St James’ Park pada September lalu, tim asuhan Flick berhasil meraih kemenangan 2-1, yang disegel oleh dua gol cepat dari Marcus Rashford, pemain pinjaman Manchester United.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Newcastle United vs Barcelona hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tapi olahraga langsung lebih seru ditonton di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: