Liverpool kembali ke Anfield dengan tugas berat di depan mata, harus membalikkan kekalahan pada leg pertama melawan juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga perempat final Liga Champions yang dipastikan akan berlangsung sengit.

Waktu kick-off Liverpool vs Paris Saint-Germain

Liverpool vs Paris Saint-Germain akan dimulai pada 14 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Leg pertama tidak berjalan sesuai harapan Liverpool, meski Arne Slot memilih formasi 3-5-2 yang lebih defensif sehingga Mohamed Salah harus duduk di bangku cadangan. Dalam apa yang mungkin menjadi perjalanan tandang terakhirnya di kompetisi Eropa dengan seragam Liverpool, Salah hanya bisa menyaksikan saat Desire Douée dan Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol dan membawa Paris Saint-Germain menang 2-0. Skornya bisa saja lebih telak mengingat kesulitan Liverpool dalam menyerang, tetapi defisit ini masih bisa dikejar secara realistis di Anfield.

Stadion legendaris itu pernah menyaksikan comeback sebelumnya, terutama comeback 4-0 melawan Barcelona tujuh tahun lalu, dan Liverpool datang dengan kepercayaan diri yang baru setelah mengalahkan Fulham 2-0 pada akhir pekan. Mereka kini telah memenangkan empat dari lima laga kandang terakhir, mencetak 15 gol dalam periode tersebut, yang memperkuat harapan akan malam dramatis lainnya.

Sementara itu, PSG mendapat penundaan laga liga mereka melawan Lens agar bisa fokus sepenuhnya pada pertandingan ini, sebuah keputusan yang membuat tim asuhan Luis Enrique tampil segar. Mereka telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut, termasuk empat kemenangan tandang beruntun, tiga di antaranya tanpa kebobolan, dan mereka telah mencetak gol di setiap pertandingan tandang sejak awal tahun. Enrique juga menjadi arsitek kemenangan 1-0 di Anfield musim lalu sebelum lolos melalui adu penalti, dan bahkan kekalahan tipis kali ini pun akan cukup untuk membawa mereka melaju ke semifinal melawan Real Madrid atau Bayern Munich.

Statistik penting & berita cedera

Kemenangan The Reds atas Fulham pada akhir pekan lalu harus dibayar mahal, dengan Curtis Jones terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena masalah pangkal paha. Dia kini bergabung dengan Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni, dan Conor Bradley dalam daftar cedera.

Sebaliknya, PSG berhasil melewati leg pertama tanpa masalah baru, meskipun Fabian Ruiz masih absen karena cedera lutut.

Sejarah menambahkan sentuhan menarik di sini: sebelum babak perempat final musim ini, 17 tim telah tersingkir dari Liga Champions meskipun memimpin dengan selisih dua gol atau lebih dari leg pertama, dan PSG adalah tim yang paling sering mengalami nasib tersebut - sebanyak tiga kali.

