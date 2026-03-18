Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Liverpool
Anfield
Galatasaray
Cara menonton pertandingan Liga Champions Liverpool vs Galatasaray hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Liverpool dan Galatasaray, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Liverpool harus memanfaatkan kekuatan Anfield untuk membalikkan ketertinggalan 1-0 dalam laga babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray ini. 

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Liverpool vs Galatasaray, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASParamount+
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaSony Sports Network
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Liverpool vs Galatasaray dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Liverpool vs Galatasaray

Champions League - Final Stage
Anfield

Liverpool vs Galatasaray akan dimulai pada 18 Maret 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Ini bukanlah pekan yang baik bagi Liverpool, juara Eropa enam kali, yang kalah 1-0 saat bertandang ke Galatasaray dan kemudian bermain imbang 1-1 melawan Tottenham yang terancam degradasi di Liga Premier. The Reds tersingkir di babak 16 besar musim lalu oleh PSG yang akhirnya menjadi juara. Kini, menjelang pertandingan ke-102-nya sebagai pelatih, tekanan semakin meningkat bagi manajer Liverpool, Arne Slot.  

Galatasaray telah mengalahkan tim besar musim ini dalam dua leg, menyingkirkan Juventus dengan agregat 7-5 di babak play-off sistem gugur. Jika mereka berhasil melewati Liverpool di sini, mereka akan tampil di perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2012-13.

Raksasa Turki ini telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, dengan tiga pertandingan terakhir tanpa kebobolan, sehingga mereka akan bertandang dengan penuh percaya diri. Namun, rekor hanya satu kemenangan dalam 14 pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi Eropa membuat hasil pertandingan ini sulit diprediksi.

Statistik penting & kabar cedera

Liverpool tidak memiliki masalah cedera baru, tetapi Galatasaray akan kehilangan Davinson Sánchez yang sedang menjalani skorsing. 

Victor Osimhen telah mencetak 13 gol dalam sembilan pertandingan terakhirnya (6 gol, 7 assist). Assistnya di leg pertama membuatnya menyamai rekor Nwankwo Kanu sebagai pemain Nigeria dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Champions (17).

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Galatasaray

Liverpool

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestGAL
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
30
J. Frimpong
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
11
M. Salah
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike
1
U. Cakir
93
S. Boey
42
A. Bardakci
4
I. Jakobs
90
W. Singo
8
Gabriel Sara
77
N. Lang
34
L. Torreira
99
M. Lemina
53
B. Yilmaz
45
V. Osimhen

4-2-3-1

GAL (Galatasaray)

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Slot

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • O. Buruk

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

LIV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

GAL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

LIV

Last 5 matches

GAL

1

Menang

0

Seri

4

Menang

5

Gol tercipta

10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Liverpool vs Galatasaray hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

