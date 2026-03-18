Liverpool harus memanfaatkan kekuatan Anfield untuk membalikkan ketertinggalan 1-0 dalam laga babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray ini.

Waktu kick-off Liverpool vs Galatasaray

Liverpool vs Galatasaray akan dimulai pada 18 Maret 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Ini bukanlah pekan yang baik bagi Liverpool, juara Eropa enam kali, yang kalah 1-0 saat bertandang ke Galatasaray dan kemudian bermain imbang 1-1 melawan Tottenham yang terancam degradasi di Liga Premier. The Reds tersingkir di babak 16 besar musim lalu oleh PSG yang akhirnya menjadi juara. Kini, menjelang pertandingan ke-102-nya sebagai pelatih, tekanan semakin meningkat bagi manajer Liverpool, Arne Slot.

Galatasaray telah mengalahkan tim besar musim ini dalam dua leg, menyingkirkan Juventus dengan agregat 7-5 di babak play-off sistem gugur. Jika mereka berhasil melewati Liverpool di sini, mereka akan tampil di perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2012-13.

Raksasa Turki ini telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, dengan tiga pertandingan terakhir tanpa kebobolan, sehingga mereka akan bertandang dengan penuh percaya diri. Namun, rekor hanya satu kemenangan dalam 14 pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi Eropa membuat hasil pertandingan ini sulit diprediksi.

Statistik penting & kabar cedera

Liverpool tidak memiliki masalah cedera baru, tetapi Galatasaray akan kehilangan Davinson Sánchez yang sedang menjalani skorsing.

Victor Osimhen telah mencetak 13 gol dalam sembilan pertandingan terakhirnya (6 gol, 7 assist). Assistnya di leg pertama membuatnya menyamai rekor Nwankwo Kanu sebagai pemain Nigeria dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Champions (17).

Berita tim & susunan pemain

