Chelsea harus tampil dalam performa terbaiknya jika ingin membalikkan keadaan saat menghadapi Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Chelsea vs Paris Saint-Germain, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Chelsea vs Paris Saint-Germain

Champions League - Final Stage Stamford Bridge

Chelsea vs Paris Saint-Germain dimulai pada 17 Maret pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Tim asuhan Liam Rosenior akan menjamu juara bertahan Liga Champions di Stamford Bridge, yang masih merasa kecewa setelah kekalahan 5–2 di Paris pekan lalu. Chelsea mampu mengimbangi PSG hampir sepanjang pertandingan, namun kesalahan-kesalahan fatal membuat mereka kini dihadapkan pada tugas berat ke depan.

Stamford Bridge telah menyaksikan banyak malam Eropa yang tak terlupakan, dan The Blues membutuhkan satu lagi untuk menjaga harapan mereka lolos ke babak 16 besar tetap hidup. Performa mereka juga tidak mendukung, dengan kekalahan tipis 1-0 di Liga Premier dari Newcastle pada akhir pekan lalu menambah tekanan untuk memberikan respons yang kuat.

Getty Images

Sementara itu, PSG tampaknya sudah pasti lolos ke perempat final, di mana Galatasaray atau Liverpool menanti. Kemenangan telak mereka di leg pertama sekaligus menjadi balasan atas kekalahan di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu dari Chelsea, dan skuad asuhan Luis Enrique menikmati libur akhir pekan dari Ligue 1 untuk mempersiapkan diri.

Kini mereka tiba di London untuk mengejar kemenangan kelima dari enam laga tandang, menandai kunjungan keempat mereka ke Stamford Bridge dan yang pertama dalam hampir satu dekade.

Statistik penting & berita cedera

Pertandingan seru pekan lalu di Paris diwarnai insiden tak menyenangkan saat Pedro Neto mendorong seorang ball boy PSG. UEFA masih menyelidiki insiden tersebut, dan ia berisiko mendapat skorsing satu pertandingan. Namun, untuk saat ini, ia tersedia untuk leg kedua, setelah menjalani skorsing Liga Premier pada akhir pekan, dan Chelsea akan menyambut kembalinya ia dengan cedera yang menepikan Estevao Willian dan Jamie Bynoe-Gittens.

Levi Colwill (lutut) dan Mykhaylo Mudryk (skorsing) dipastikan absen, sementara kiper Filip Jorgensen masih diragukan karena masalah pangkal paha setelah malam yang berat di Paris.

Getty Images

Sebaliknya, PSG memiliki jadwal yang cukup longgar di antara dua leg tersebut. Enrique diperkirakan akan membawa skuad yang sama ke London, dengan hanya Fabian Ruiz (cedera lutut) dan pemain muda Quentin Ndjantou (cedera otot paha belakang) yang absen.

Tim tamu sudah terbiasa mengungguli tim-tim Inggris, dengan memenangkan tiga pertandingan dua leg terakhir mereka. Di sisi lain, Chelsea tersandung di tahap ini, kalah dalam tiga pertandingan sistem gugur berturut-turut di Liga Champions.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

