Bodo Glimt, kejutan dari UCL, tidak akan gentar menjelang laga babak 16 besar Liga Champions melawan raksasa Lisbon, Sporting.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Bodo Glimt vs Sporting CP, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Bodoe/Glimt vs Sporting CP

Champions League - Final Stage Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt vs Sporting akan dimulai pada 11 Mar 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Ini sudah menjadi kampanye bersejarah bagi Bodo Glimt, yang kini akan melakukan debut mereka di babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan runner-up musim lalu, Inter Milan, dengan skor agregat 5-2 di babak playoff. Mereka kini hanya selangkah lagi untuk menjadi klub Norwegia kedua yang lolos ke perempat final kompetisi ini. Dengan lima kemenangan beruntun pada 2026, para penggemar memiliki alasan untuk optimis tentang peluang mereka, terutama setelah mengalahkan Manchester City dan Atletico Madrid selama fase liga.

Hasil imbang 2-2 yang mengecewakan bagi Sporting melawan Braga pada akhir pekan lalu membuat mereka tetap di posisi kedua di klasemen liga Portugal dan tertinggal empat poin dari puncak klasemen, namun hal ini juga berarti tim asuhan Rui Borges telah menjalani 12 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi (10 kemenangan, 2 imbang).

Statistik kunci & berita cedera

Penyerang Bodo, Jens Petter Hauge, telah mencetak enam gol dalam 10 pertandingan Liga Champions.

Sporting tanpa winger Geovany Quenda yang akan bergabung dengan Chelsea, sementara Giorgi Kochorashvili, Ricardo Mangas, dan Fotis Ioannidis kemungkinan absen lagi. Bek kiri Maximiliano Araujo dan gelandang Pedro Goncalves keduanya diskors.

