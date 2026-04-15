Dua raksasa Eropa, Bayern Munich dan Real Madrid, akan bertarung dalam leg kedua perempat final Liga Champions di Allianz Arena, di mana tim asuhan Vincent Kompany berupaya memperkuat keunggulan yang mereka raih pada pertemuan pertama.

Cara menonton Bayern Munich vs Real Madrid dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bayern Munich vs Real Madrid

Bayern Munich vs Real Madrid akan dimulai pada 15 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Bayern Munich akhirnya berhasil mengungguli Real Madrid pada leg pertama dengan skor 2-1, mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan melawan raksasa Spanyol tersebut, meskipun gol di menit-menit akhir dari Kylian Mbappe memastikan kedudukan tetap seimbang menjelang leg kedua. Sejarah berpihak pada Bayern: mereka telah memenangkan 29 dari 30 pertandingan dua leg UEFA setelah memenangkan leg pertama di kandang lawan, termasuk hampir setiap kali mereka melakukannya dengan selisih satu gol. Satu-satunya pengecualian terjadi pada tahun 2011, ketika Inter Milan membalikkan defisit tipis untuk lolos berkat gol tandang.

Momentum juga berpihak pada tim Vincent Kompany di kompetisi domestik. Mereka menyusul kesuksesan Eropa mereka dengan kemenangan telak 5-0 di kandang St Pauli, memperlebar keunggulan mereka di puncak Bundesliga menjadi 12 poin setelah Borussia Dortmund tergelincir melawan Leverkusen. Gelar liga lainnya tampaknya tak terelakkan, namun fokus utama saat ini adalah mencapai semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak kemenangan mereka pada 2020. Namun, hal itu tidak akan mudah - Bayern telah kesulitan dalam beberapa tahun terakhir melawan lawan dari Spanyol, kalah dalam tujuh dari delapan pertandingan dua leg terakhir mereka dan empat dari lima perempat final terakhir melawan tim-tim dari La Liga.

Bagi Real Madrid, tekanan semakin meningkat. Kekalahan mereka dari Bayern terjadi di antara hasil-hasil mengecewakan di kompetisi domestik melawan Mallorca dan Girona, sehingga kini mereka tertinggal sembilan poin dari Barcelona dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Kekecewaan penonton di Bernabeu sudah jelas terlihat, dan dengan tersingkirnya mereka dari Copa del Rey, Alvaro Arbeloa tahu bahwa Liga Champions adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan musim ini. Rekor Madrid setelah kalah di leg pertama di kandang memang buruk, tetapi mereka memiliki sejarah yang menguntungkan saat menghadapi klub-klub Jerman, dengan memenangkan tujuh pertandingan perempat final terakhir mereka melawan lawan-lawan dari Bundesliga.

Statistik penting & berita cedera

Bayern memasuki leg kedua dengan beberapa masalah kebugaran. Winger remaja Lennart Karl dan kiper Sven Ulreich absen karena cedera, sementara Kane diperkirakan bisa bermain meski merasakan reaksi setelah leg pertama yang membuatnya duduk di bangku cadangan melawan St. Pauli. Serge Gnabry juga berusaha kembali setelah mengalami masalah lutut ringan.

Real Madrid juga memiliki masalah yang harus dihadapi. Thibaut Courtois dan Rodrygo masih absen, dan Aurelien Tchouameni akan absen karena skorsing setelah menerima kartu kuning ketiganya di kompetisi ini. Mbappe, yang memimpin daftar pencetak gol Liga Champions dengan 14 gol dalam hanya 10 pertandingan, sedang mengejar rekor satu musim, namun kondisinya sedikit diragukan setelah mengalami benturan di wajah dalam pertandingan melawan Girona.

Allianz Arena telah menjadi benteng kokoh bagi Bayern musim ini. Mereka telah memenangkan kelima pertandingan kandang di kompetisi Eropa, dengan rata-rata mencetak lebih dari tiga gol per pertandingan, dan hanya sekali kalah dalam 28 pertandingan terakhir Liga Champions di kandang sendiri. Di semua kompetisi, kekalahan di hadapan para pendukungnya sendiri sangat jarang terjadi — hanya dua kali dalam 44 pertandingan terakhir — sehingga kepercayaan diri mereka akan sangat tinggi menjelang pertandingan ini.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Bayern Munich vs Real Madrid hari ini

NordVPN

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: