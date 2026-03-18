Bertekad untuk menciptakan salah satu comeback paling berkesan di Liga Champions, Atalanta akan bertandang ke Allianz Arena milik Bayern Munich untuk pertandingan penentu babak 16 besar.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Bayern Munich vs Atalanta, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Bayern Munich vs Atalanta

Champions League - Final Stage Allianz Arena

Bayern Munich vs Atalanta akan dimulai pada 18 Maret pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Bayern selalu diunggulkan untuk mengalahkan Atalanta, dan mereka berhasil melakukannya dengan mencetak enam gol, dipimpin oleh Michael Olise, sementara Nicolas Jackson dan Serge Gnabry turut menyumbang gol dan assist.

Skor 6-1 ini menempatkan Bayern dalam posisi yang sangat menguntungkan menjelang leg kedua di Munich. Vincent Kompany mungkin akan mengambil risiko dengan kembali memberi Harry Kane waktu istirahat, meskipun kartu merah yang diterima Jackson saat melawan Leverkusen bisa memperumit situasi. Meski harus bermain dengan sembilan pemain setelah Luis Diaz menyamakan kedudukan dan kemudian mendapat kartu merah, Bayern tetap mampu mengendalikan permainan, namun masih ada pertanyaan apakah salah satu penyerang tersebut akan menghadapi sanksi internal.

Meski begitu, rekor kandang sempurna Bayern di Eropa musim ini dan sejarah mereka dalam mengamankan hasil setelah kemenangan besar di leg pertama menunjukkan bahwa mereka memegang kendali.

Sementara itu, Atalanta menghadapi tugas yang berat. Kekalahan telak pekan lalu menyamai margin kekalahan terburuk mereka sepanjang sejarah di Eropa, dan kebobolan enam gol menjadi rekor terburuk baru.

Namun, La Dea menunjukkan ketangguhan dengan menahan pemimpin Serie A, Inter, imbang 1-1, mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir melalui Nikola Krstovic. Hasil itu menghentikan rangkaian dua kekalahan beruntun, tetapi mereka tetap tanpa kemenangan dalam lima laga dan tertinggal dari Como dalam perebutan posisi empat besar. Tanpa kemenangan sejak kemenangan 4-1 atas Dortmund, mereka bertandang ke Bavaria dengan menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk membalikkan keadaan.

Statistik kunci & kabar cedera

Bayern menghadapi laga ini dengan masalah serius di posisi kiper. Manuel Neuer dan Sven Ulreich absen, Jonas Urbig masih diragukan, dan hal itu bisa membuka peluang bagi Leonard Prescott (16 tahun) untuk melakukan debut seniornya.

Di sisi lain, Jamal Musiala masih perlu diperiksa, sementara Alphonso Davies dan Hiroki Ito tetap absen. Olise dan Joshua Kimmich yang tampil menonjol pekan lalu juga tidak bisa bermain karena menjalani skorsing satu pertandingan setelah mengumpulkan kartu kuning.

Situasi Atalanta jauh lebih sederhana. Giacomo Raspadori absen karena cedera paha, dan Yunus Musah sedang menjalani skorsing, namun selain itu, tim tamu hampir tampil dengan kekuatan penuh.

Sejarah berpihak pada Bayern di Allianz Arena - mereka hanya kalah satu kali dari 27 pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Champions. Di sisi lain, Atalanta mengalami kesulitan saat bertanding di kandang lawan, dengan hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi ini.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

FCB Last 1 matches ATA 1 Menang 0 Seri 0 Menang Atalanta 1 - 6 Bayern Munich 6 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

