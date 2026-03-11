BayArena akan menjadi tuan rumah pertandingan seru antara Bayer Leverkusen dan pemimpin klasemen Premier League, Arsenal, dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Bayer Leverkusen vs Arsenal, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Bayer Leverkusen vs Arsenal dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bayer Leverkusen vs Arsenal

Bayer Leverkusen vs Arsenal akan dimulai pada 11 Mar pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Selama bertahun-tahun, Arsenal telah mendekati kejayaan Eropa tanpa berhasil mencapainya. Namun, musim ini, mereka telah membuat pernyataan yang kuat. Delapan kemenangan dari delapan pertandingan di fase grup menjadi awal yang menjanjikan, dengan tim asuhan Mikel Arteta mengalahkan tim-tim besar seperti Atlético Madrid, Bayern Munich, dan Inter Milan, runner-up musim lalu. Mereka finis di puncak klasemen 36 tim dengan serangan terbaik (23 gol) dan pertahanan terkuat (hanya kebobolan empat gol).

Undian telah menambah optimisme. Dengan Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern, dan Manchester City semua dijaga jarak hingga final, keyakinan bahwa 2026 bisa menjadi tahun Arsenal semakin menguat. Mengejar quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka mengabaikan kritik tentang penundaan waktu dan ketergantungan pada tendangan bebas, karena hasil terus datang. Kemenangan terbaru mereka adalah 2-1 di Piala FA melawan Mansfield Town, membuat mereka mencetak setidaknya dua gol dalam delapan dari 11 pertandingan tandang.

Leverkusen, di sisi lain, berada dalam situasi yang berbeda. Juara Jerman yang mengakhiri dominasi Bayern di liga domestik telah kehilangan sebagian kilau mereka setelah era Xabi Alonso dan Florian Wirtz. Kasper Hjulmand telah menstabilkan tim setelah kesalahan Erik ten Hag, membawa mereka ke babak 16 besar untuk tahun kedua berturut-turut.

Perjalanan mereka ke sini tidak spektakuler - finis di peringkat ke-16 pada fase grup, diikuti dengan kemenangan 2-0 di kandang Olympiacos dan hasil imbang tanpa gol di kandang sendiri untuk memastikan lolos. Namun, performa terbaru mereka tidak konsisten. Hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, ditutup dengan hasil imbang 3-3 yang menegangkan melawan Freiburg, membuat mereka mencari konsistensi menjelang kunjungan Arsenal.

Statistik kunci & berita cedera

Berita skuad Arsenal tidak terlalu menggembirakan. William Saliba (pergelangan kaki), Martin Ødegaard (lutut), dan Ben White (cedera ringan) semuanya diragukan, sementara Leandro Trossard dan Riccardo Calafiori juga mengalami masalah pada akhir pekan, sehingga ketersediaan mereka masih belum pasti.

Leverkusen juga tidak dalam kondisi prima. Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez, Eliesse Ben Seghir, Nathan Tella, dan Patrik Schick semuanya sedang cedera, yang dapat membatasi pilihan mereka untuk leg pertama.

Dari segi performa, perbedaannya jelas. Arsenal melaju dengan gemilang di fase grup, finis di puncak dengan 24 poin dan selisih gol +19. Leverkusen, di sisi lain, lolos dengan susah payah di peringkat ke-16 dan harus mendapatkan tempat di babak gugur melalui kemenangan di playoff melawan Olympiacos.

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Bayer Leverkusen vs Arsenal hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

