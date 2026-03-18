Pertandingan Barcelona vs Newcastle berlangsung sangat ketat, namun hanya satu tim yang bisa melaju ke perempat final Liga Champions.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Barcelona vs Newcastle United, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Barcelona vs Newcastle United

Champions League - Final Stage Spotify Camp Nou

Barcelona vs Newcastle United akan dimulai pada 18 Maret 2026 pukul 13:45 EST dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Setelah hasil imbang 1-1 yang dramatis pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions ini, yang diwarnai oleh gol-gol di menit-menit akhir, Barcelona berharap dapat memanfaatkan kekuatan Nou Camp untuk lolos ke perempat final.

Barca mempertahankan posisi puncak klasemen LaLiga berkat kemenangan 5-2 atas Sevilla pada akhir pekan lalu. Klub asal Catalunya ini mengincar lolos ke babak berikutnya untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dalam babak gugur Liga Champions setelah bermain imbang pada leg pertama di kandang lawan. Tim asuhan Hansi Flick telah mencetak gol dalam 16 pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Champions dengan rata-rata 3,1 gol per pertandingan.

Newcastle asuhan Eddie Howe datang dengan penuh percaya diri setelah menang di kandang Chelsea. Mereka juga belum terkalahkan dalam enam pertandingan UCL. Setelah berhasil membalikkan keadaan untuk menghindari kekalahan di kandang juara bertahan PSG dan Leverkusen, The Magpies optimis bisa membuat kejutan pada Rabu nanti.

Statistik penting & berita cedera

Barcelona telah memenangkan 15 dari 16 pertandingan babak 16 besar UCL terakhir mereka.

Pada usia 18 tahun dan 249 hari, ia hanya butuh satu gol lagi untuk menyamai rekor Kylian Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions sebelum berusia 19 tahun (10 gol).

Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, dan Jules Kounde absen karena cedera untuk Barca, sementara Bruno Guimarães tetap menjadi absen paling mencolok di pihak Newcastle.

