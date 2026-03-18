Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara menonton pertandingan Liga Champions Barcelona vs Newcastle United hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Newcastle United, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Pertandingan Barcelona vs Newcastle berlangsung sangat ketat, namun hanya satu tim yang bisa melaju ke perempat final Liga Champions.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Barcelona vs Newcastle United, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Barcelona vs Newcastle United dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Barcelona vs Newcastle United

Champions League - Final Stage
Spotify Camp Nou

Barcelona vs Newcastle United akan dimulai pada 18 Maret 2026 pukul 13:45 EST dan 17:45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Setelah hasil imbang 1-1 yang dramatis pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions ini, yang diwarnai oleh gol-gol di menit-menit akhir, Barcelona berharap dapat memanfaatkan kekuatan Nou Camp untuk lolos ke perempat final.

Barca mempertahankan posisi puncak klasemen LaLiga berkat kemenangan 5-2 atas Sevilla pada akhir pekan lalu. Klub asal Catalunya ini mengincar lolos ke babak berikutnya untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dalam babak gugur Liga Champions setelah bermain imbang pada leg pertama di kandang lawan. Tim asuhan Hansi Flick telah mencetak gol dalam 16 pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Champions dengan rata-rata 3,1 gol per pertandingan.

Newcastle asuhan Eddie Howe datang dengan penuh percaya diri setelah menang di kandang Chelsea. Mereka juga belum terkalahkan dalam enam pertandingan UCL. Setelah berhasil membalikkan keadaan untuk menghindari kekalahan di kandang juara bertahan PSG dan Leverkusen, The Magpies optimis bisa membuat kejutan pada Rabu nanti. 

Statistik penting & berita cedera

Barcelona telah memenangkan 15 dari 16 pertandingan babak 16 besar UCL terakhir mereka.

Pada usia 18 tahun dan 249 hari, ia hanya butuh satu gol lagi untuk menyamai rekor Kylian Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Champions sebelum berusia 19 tahun (10 gol).

Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, dan Jules Kounde absen karena cedera untuk Barca, sementara Bruno Guimarães tetap menjadi absen paling mencolok di pihak Newcastle. 

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Newcastle United

4-2-3-1

13
J. Garcia
18
G. Martin
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
2
J. Cancelo
22
M. Bernal
8
Pedri
11
Raphinha
16
F. Lopez
10
L. Yamal
7
F. Torres
32
A. Ramsdale
3
L. Hall
33
D. Burn
12
M. Thiaw
2
K. Trippier
27
N. Woltemade
8
S. Tonali
23
J. Murphy
7
Joelinton
11
H. Barnes
10
A. Gordon

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Pemain Pengganti

Manajer

  • E. Howe

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

NEW
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

BAR

Last 4 matches

NEW

3

Menang

1

Seri

0

Menang

8

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/4
Kedua tim mencetak gol
3/4

Klasemen

