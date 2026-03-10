Klub krisis Premier League, Tottenham Hotspur, akan bertandang ke Wanda Metropolitano untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Selasa melawan Atletico Madrid.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Atletico Madrid vs Tottenham, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Atletico Madrid vs Tottenham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Atletico Madrid vs Tottenham

Champions League - Final Stage Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Tottenham akan dimulai pada 10 Mar 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Spurs memenangkan lima pertandingan di fase liga, termasuk kemenangan meyakinkan 2-0 atas Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt, sehingga finis di atas PSG, Barcelona, Man City, Real Madrid, dan Chelsea dalam klasemen 36 tim. Namun, situasi berjalan sangat buruk bagi juara Liga Europa di Premier League. Tim asal London Utara ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi dengan sembilan pertandingan tersisa. Mereka belum pernah menang di EPL pada tahun 2026, yang merupakan awal terburuk dalam kalender tahun sejak 1935.

Kini, melawan segala rintangan, mereka berusaha meraih kemenangan keempat berturut-turut di Liga Champions dan clean sheet keenam dari tujuh pertandingan terakhir di turnamen tersebut.

Finishing tiga poin dan 10 peringkat di bawah Tottenham di fase liga, Atleti selamat dari ancaman besar melawan Club Brugge, menang 7-4 dalam laga playoff yang kacau. Kemenangan 3-2 atas Real Sociedad pada Sabtu lalu adalah kemenangan keempat berturut-turut mereka di Wanda Metropolitano, dengan mencetak setidaknya tiga gol dalam semua kemenangan tersebut.

Statistik kunci & berita cedera

Wilson Odobert, James Maddison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, dan Rodrigo Bentancur absen untuk Spurs, tetapi Cristian Romero dan Micky van de Ven tersedia meskipun terkena sanksi domestik.

Assist Antoine Griezmann melawan Sociedad adalah keterlibatan gol ke-300 dalam kariernya untuk Atleti.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Atletico Madrid vs Tottenham hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: