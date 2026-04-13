Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcelona
WATCH FROM ANYWHERE
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Champions Atletico Madrid vs Barcelona hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Atlético Madrid dan Barcelona, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Atlético Madrid dan Barcelona akan bertanding dalam laga Liga Champions yang sangat dinantikan, dengan segalanya dipertaruhkan saat dua raksasa Spanyol ini bersaing memperebutkan tempat di babak berikutnya. Siapkan diri untuk pertarungan sengit karena kedua tim akan berusaha menguasai permainan dalam pertandingan yang dipastikan akan menjadi malam yang mendebarkan di kancah Eropa.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Atletico Madrid vs Barcelona, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaSony Sports Network
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Waktu kick-off Atletico Madrid vs Barcelona

Champions League - Final Stage
Riyadh Air Metropolitano

Pertandingan hari ini antara Atletico Madrid dan Barcelona akan dimulai pada 14 Apr 2026, 20:00.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico MadridHome team crest

4-4-2

Formasi

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
24
R. Le Normand
16
N. Molina
15
C. Lenglet
20
G. Simeone
4
R. Mendoza
22
A. Lookman
14
M. Llorente
19
J. Alvarez
7
A. Griezmann
13
J. Garcia
23
J. Kounde
4
R. Araujo
2
J. Cancelo
18
G. Martin
14
M. Rashford
8
Pedri
24
E. Garcia
16
F. Lopez
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Simeone

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

ATM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

ATM

Last 5 matches

BAR

2

Menang

0

Seri

3

Menang

8

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

