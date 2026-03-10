Perjalanan menuju perempat final Liga Champions semakin memanas di Bergamo, saat Atalanta menjamu Bayern Munich - La Dea yang baru saja mengalahkan raksasa Jerman di babak playoff, sementara Bayern melaju langsung ke babak 16 besar.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Atalanta vs Bayern Munich, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Atalanta vs Bayern Munich

Champions League - Final Stage New Balance Arena

Atalanta vs Bayern Munich akan dimulai pada 10 Mar pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Perjalanan Atalanta di babak gugur telah menjadi kisah dramatis di Eropa. Setelah tertinggal dua gol di leg pertama, mereka membalikkan keadaan di Bergamo, menghapus defisit dalam waktu kurang dari satu jam sebelum Borussia Dortmund menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kemudian, di menit-menit akhir waktu tambahan, Lazar Samardzic tetap tenang dari titik penalti untuk membawa La Dea ke babak 16 besar.

Sebagai satu-satunya wakil Italia di kompetisi ini, Atalanta membawa beban kebanggaan dan tekanan. Sejak kemenangan bersejarah atas Dortmund, tim asuhan Raffaele Palladino mengalami kesulitan di liga domestik, hanya meraih satu poin dari dua pertandingan liga dan imbang dengan Lazio di leg pertama semifinal Coppa Italia.

Bayern, di sisi lain, tampak seperti tim yang tangguh. Dengan 35 kemenangan dari 40 pertandingan di semua kompetisi, juara Eropa enam kali ini hanya dikalahkan oleh Arsenal di Liga Champions musim ini. PSG dan Chelsea disingkirkan dengan mudah, dan Die Roten melaju melalui fase grup dengan tujuh kemenangan dari delapan pertandingan. Sejarah menunjukkan mereka tampil gemilang di tahap ini, dengan 10 kemenangan dari 12 laga babak 16 besar terakhir, dan rekor gol mereka tak tertandingi, rata-rata mencetak lebih banyak gol per pertandingan daripada tim lain di babak gugur.

Di level domestik, Bayern juga tak kenal ampun: 92 gol liga, mendekati rekor Bundesliga, dan enam kemenangan beruntun di semua kompetisi. Tim asuhan Vincent Kompany mengejar gelar Meisterschale lainnya, menargetkan final DFB-Pokal, dan berbisik tentang treble. Seperti Atalanta, mereka juga mengalahkan Dortmund dalam laga seru lima gol bulan lalu, sebelum melakukan rotasi besar-besaran dalam kemenangan rutin atas Gladbach.

Statistik kunci & berita cedera

Pelatih Atalanta, Palladino, bisa mendapat dorongan dengan kembalinya Ederson untuk laga pembuka pada Selasa, sementara kapten Marten De Roon diperkirakan akan kembali masuk skuad pertandingan setelah absen melawan Udinese. Meskipun demikian, tuan rumah tidak dalam kekuatan penuh: Giorgio Scalvini diskors, Giacomo Raspadori baru saja kembali berlatih, dan Charles De Ketelaere masih absen karena masalah lutut.

Bayern juga memiliki masalah kebugaran. Harry Kane absen dalam pertandingan Jumat karena masalah otot betis ringan, tetapi mungkin siap bermain, sementara situasi Manuel Neuer lebih mengkhawatirkan - ia absen dalam dua pertandingan dan digantikan di tengah pertandingan melawan Gladbach. Hiroki Ito dan Alphonso Davies masih tidak tersedia, meninggalkan Vincent Kompany dengan keputusan yang harus diambil.

Meskipun Atalanta memiliki rekor impresif melawan tim Jerman, dengan empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, mereka kesulitan dalam pertandingan knockout, kalah dalam enam dari tujuh pertandingan terakhir.

