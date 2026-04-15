Arsenal akan menjamu Sporting Lisbon di Emirates Stadium pada leg kedua perempat final Liga Champions, dengan The Gunners berupaya mencapai semifinal dua kali berturut-turut untuk pertama kalinya, sementara tim tamu bertekad untuk merusak pesta tersebut di bawah sorotan lampu panggung terbesar Eropa.

Cara menonton Arsenal vs Sporting CP dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Arsenal vs Sporting CP akan dimulai pada 15 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Arsenal tiba di Portugal di stadion tempat mereka sempat mencetak banyak gol pada awal musim ini, namun kali ini mereka tak mampu mencetak gol hingga menit-menit akhir, sementara David Raya tampil kokoh di gawang untuk menggagalkan upaya Sporting. Butuh tenaga segar dari bangku cadangan untuk membuat perbedaan, saat Gabriel Martinelli dan Kai Havertz bekerja sama untuk memiringkan keunggulan Arsenal menjelang leg kedua. Skor 1-0 ini sangat berarti: Arsenal telah melaju di 17 dari 18 pertandingan dua leg Eropa terakhir mereka setelah memenangkan leg pertama di kandang lawan, dan mencapai semifinal lagi akan menandai penampilan berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Emirates Stadium juga menjadi panggung yang andal saat menghadapi lawan dari Portugal, dengan Arsenal tak terkalahkan dalam delapan pertemuan kandang terakhir mereka - enam kemenangan dan dua hasil imbang. Namun, performa domestik mereka menunjukkan keretakan, yang ditandai dengan kekalahan akhir pekan lalu dari Bournemouth yang memungkinkan Manchester City memperkecil jarak dalam perebutan gelar Liga Premier. Dengan pertandingan krusial di Etihad yang semakin dekat, Liga Champions menawarkan baik pengalihan perhatian maupun kesempatan untuk memulihkan momentum.

Sementara itu, Sporting terus menekan Porto di Primeira Liga, tetap bersaing berkat kemenangan ketiga berturut-turut berkat gol Daniel Braganca ke gawang Estrela Amadora. Gelar juara mungkin sudah di luar jangkauan mereka, terutama dengan Benfica yang menanti di akhir pekan ini, namun peluang untuk mencatatkan sejarah klub di kancah Eropa masih terbuka lebar. Tantangannya berat: Sporting belum pernah membalikkan kekalahan satu gol di kandang dalam pertandingan dua leg di kompetisi Eropa, dan mereka telah kalah dalam 13 dari 14 pertandingan terakhir setelah tertinggal di leg pertama. Namun, mereka telah menunjukkan performa yang cukup di Lisbon untuk menguji Raya berulang kali, dan mereka akan tiba di London dengan mengetahui bahwa tersendatnya performa Arsenal belakangan ini dapat memberi mereka secercah harapan.

Skuad Arsenal telah terkendala dalam beberapa pekan terakhir, dengan Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka, dan Jurrien Timber mengalami cedera ringan yang membuat partisipasi mereka di leg kedua tidak pasti. Satu-satunya pemain yang pasti absen adalah Mikel Merino, yang masih absen karena masalah kaki.

Situasi Sporting sedikit lebih jelas: mereka kehilangan Fotis Ioannidis dan mantan sayap West Ham Luis Guilherme, namun selain itu memiliki skuad lengkap, termasuk Luis Suarez, yang memenuhi syarat meskipun ada kebingungan pada leg pertama.

Sejarah pertemuan kedua klub ini juga menguntungkan Arsenal. The Gunners belum pernah kalah dari Sporting di kompetisi Eropa, dengan empat kemenangan dan empat hasil imbang dari delapan pertemuan mereka. Faktanya, Arsenal adalah tim yang paling sering dihadapi Sporting di Eropa tanpa pernah meraih kemenangan, yang menambah tekanan bagi tim tamu menjelang pertandingan di Emirates.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Arsenal vs Sporting CP hari ini

NordVPN

Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: