Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cara menonton pertandingan Liga Champions Arsenal vs Bayer Leverkusen hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Arsenal dan Bayer Leverkusen, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Upaya Arsenal untuk meraih empat gelar bersejarah berlanjut dalam laga babak 16 besar Liga Champions yang sangat ketat ini, saat mereka menjamu Bayer Leverkusen di London. 

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Arsenal vs Bayer Leverkusen, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASParamount+
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Arsenal vs Bayer Leverkusen dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Arsenal vs Bayer Leverkusen

Arsenal vs Bayer Leverkusen akan dimulai pada 17 Maret 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT. 

Pratinjau pertandingan

Arsenal selangkah lebih dekat menuju gelar juara Liga Premier berkat kemenangan 2-0 atas Everton, yang sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 13 pertandingan resmi (10 menang, 3 imbang), berkat gol dari Max Dowman yang berusia 16 tahun, pencetak gol termuda dalam sejarah kompetisi tersebut. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal juga hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan kandang mereka di Liga Champions (13 kemenangan, 2 seri), dan itu terjadi saat melawan PSG yang akhirnya menjadi juara.

Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images

Leverkusen melanjutkan leg pertama dengan hasil imbang lainnya melawan Bayern Munich pada akhir pekan lalu. Leverkusen belum pernah melaju ke perempat final UCL sejak musim 2001/02. Namun, tim asuhan pelatih Kasper Hjulmand ini tak terkalahkan dalam empat pertandingan UCL, dan akan bertekad untuk membuat malam yang sulit bagi The Gunners.

Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Statistik penting & kabar cedera

Leandro Trossard masih diragukan untuk Arsenal, sementara Aleix Garcia dan Martin Terrier mungkin absen untuk Leverkusen setelah mengalami cedera saat melawan Bayern.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Bayer Leverkusen

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-2-1

Home team crestB04
1
D. Raya
6
Gabriel
2
W. Saliba
5
P. Hincapie
3
C. Mosquera
36
M. Zubimendi
7
B. Saka
11
G. Martinelli
41
D. Rice
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
8
R. Andrich
25
E. Palacios
20
A. Grimaldo
30
I. Maza
24
A. Garcia
19
E. Poku
10
M. Tillman
35
C. Kofane

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Arteta

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Hjulmand

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

ARS
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

B04
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
7/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

ARS

Last 4 matches

B04

2

Menang

2

Seri

0

Menang

10

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/4
Kedua tim mencetak gol
4/4

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Arsenal vs Bayer Leverkusen hari ini

  1. Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi siaran langsung olahraga lebih seru ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

