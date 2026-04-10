Setelah menelan dua kekalahan beruntun, Real Madrid kembali beraksi di La Liga di Bernabéu, di mana mereka akan berusaha bangkit kembali saat menghadapi Girona.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Girona, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Real Madrid vs Girona

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Girona akan dimulai pada 10 Apr pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Upaya Real Madrid untuk merebut gelar La Liga mengalami pukulan telak akhir pekan lalu. Kekalahan 2-1 dari Mallorca yang sedang terpuruk, ditambah dengan kemenangan Barcelona di menit-menit akhir atas Atlético Madrid, membuat mereka kini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen. Agar masih memiliki peluang mengejar rival mereka, Los Blancos kemungkinan harus memenangkan seluruh delapan pertandingan liga yang tersisa. Di saat yang sama, tim asuhan Álvaro Arbeloa menghadapi tekanan di Eropa setelah kekalahan 2-1 dari Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions. Girona akan menjadi lawan berikutnya di liga sebelum Madrid bertandang ke Jerman untuk leg kedua, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang istimewa untuk tetap bertahan di kompetisi ini.

Di Bernabéu, Madrid tampil kuat, memenangkan 13 dari 15 laga liga musim ini, namun Girona bukanlah lawan yang mudah. Tim asal Catalunya ini telah mengumpulkan 15 poin dari 15 laga tandang dan datang dengan percaya diri setelah mengalahkan Villarreal 1-0. Secara historis, Madrid memiliki keunggulan, memenangkan empat dari lima pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 2-0 dalam laga ini musim lalu. Meski demikian, Girona pernah menimbulkan masalah sebelumnya, terkenal dengan kemenangan mereka di Bernabéu pada 2019 dan meraih kemenangan pertama mereka atas Madrid pada 2017.

Performa Girona belakangan ini stabil, dengan enam poin dari tiga pertandingan terakhir berkat kemenangan atas Villarreal dan Athletic Bilbao. Berada di peringkat ke-12 klasemen, mereka cukup aman dari zona degradasi dan masih berpeluang masuk ke paruh atas klasemen, meskipun kemungkinan besar akan finis di papan tengah. Dengan Madrid yang harus membagi fokus antara liga dan kompetisi Eropa, Girona akan melihat peluang untuk memanfaatkan sedikit kelengahan lawan dalam pertandingan ini.

Statistik kunci & berita cedera

Real Madrid akan kehilangan beberapa pemain kunci - Rodrygo absen karena cedera lutut, Thibaut Courtois tidak bisa bermain akibat cedera paha, dan Franco Mastantuono sedang menjalani skorsing. Ferland Mendy juga menjadi perhatian, karena mengalami masalah otot paha belakang yang mengharuskannya menjalani pemeriksaan kebugaran menjelang pertandingan.

Girona juga memiliki pemain yang absen - Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos, Marc-André ter Stegen, dan Ricard Artero semuanya tidak bisa bermain karena cedera. Vladyslav Vanat dan Daley Blind sama-sama ditarik keluar saat melawan Villarreal pada pertandingan terakhir, dan Vanat tampaknya lebih mungkin untuk absen dalam pertandingan ini.

Dalam hal rekor head-to-head, Madrid telah memenangkan delapan dari 13 pertemuan antara kedua tim, meskipun pertandingan sebelumnya pada awal musim ini berakhir imbang 1-1.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

