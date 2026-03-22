Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Real Madrid
Estadio Bernabeu
Atletico Madrid
Cara menonton pertandingan LaLiga Real Madrid vs Atlético Madrid hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Real dan Atletico, dua tim yang lolos ke perempat final Liga Champions, akan bertanding dalam Derby Madrid yang wajib dimenangkan tuan rumah agar tetap bersaing dalam perebutan gelar LaLiga.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Atletico Madrid, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASESPN Deportes
InggrisPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaTSN+
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Real Madrid vs Atlético Madrid dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan ExpressVPN!Daftar sekarang

Waktu kick-off Real Madrid vs Atletico Madrid

Real Madrid vs Atletico Madrid akan dimulai pada 22 Maret 2026 pukul 16:00 EST dan 20:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Real Madrid tertinggal empat poin dari Barcelona, yang akan menjamu Rayo Vallecano, tim yang baru meraih tiga kemenangan tandang musim ini. Los Blancos pasti ingin membalas dendam setelah kalah 5-2 dalam pertemuan sebelumnya di awal musim ini. Pemain muda Thiago Pitarch diperkirakan akan kembali diturunkan sebagai gelandang tengah tuan rumah bersama Aurélien Tchouaméni.

Atleti hampir pasti tersingkir dari perebutan gelar LaLiga, tetapi mereka masih bisa sangat berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan menjadi juara. Mereka juga dalam performa yang cukup baik, dengan kemenangan dominan 3-2 atas Real Sociedad dalam pertandingan LaLiga terakhir mereka. Mereka juga lolos ke perempat final Liga Champions, di mana mereka akan bertemu Barca. 

Statistik penting & kabar cedera

Kylian Mbappé berpeluang untuk menjadi starter setelah pulih dari cedera lutut dan bermain selama 20 menit melawan Man City pada pertengahan pekan.

Jude Bellingham masih absen untuk Real, sementara kiper andalan Atleti, Jan Oblak, juga dipastikan absen. 

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs Atletico Madrid

Real MadridHome team crest

4-1-2-1-2

Formasi

4-4-2

Home team crestATM
13
A. Lunin
22
A. Ruediger
24
D. Huijsen
2
D. Carvajal
14
A. Tchouameni
18
A. Carreras
8
F. Valverde
15
A. Guler
45
T. Pitarch
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
1
J. Musso
14
M. Llorente
3
M. Ruggeri
24
R. Le Normand
17
D. Hancko
6
Koke
22
A. Lookman
20
G. Simeone
5
J. Cardoso
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Simeone

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

ATM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

RMA

Last 5 matches

ATM

3

Menang

1

Seri

1

Menang

7

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Real Madrid vs Atletico Madrid hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Atasi pembatasan geografis dengan VPN.Dapatkan Express!