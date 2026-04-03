Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoMallorca
Estadi Mallorca Son Moix
team-logoReal Madrid
Cara menonton pertandingan LaLiga Mallorca vs Real Madrid hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Mallorca menghabiskan jeda internasional di zona degradasi LaLiga, dan selanjutnya mereka akan menjamu Real Madrid yang sedang bersaing memperebutkan gelar juara.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Mallorca vs Real Madrid, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

ASESPN Deportes
InggrisPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaTSN+
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Mallorca vs Real Madrid dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Mallorca vs Real Madrid

Mallorca vs Real Madrid akan dimulai pada 4 Apr 2026 pukul 10:15 EST dan 15:15 GMT.

Pratinjau pertandingan

Kekalahan Mallorca 2-1 dari Elche membuat mereka terperosok ke zona degradasi, terseok-seok dengan hanya satu kemenangan dalam tujuh laga terakhir mereka di LaLiga. Perolehan poin mereka yang kini 28 merupakan yang terendah setelah 29 pertandingan sejak musim 2021-22, yang merupakan musim pertama mereka kembali ke kasta tertinggi. 

RCD Mallorca v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images

Madrid telah memenangkan tiga pertandingan LaLiga terakhir mereka, termasuk kemenangan dramatis 3-2 dalam derby melawan rival sekota mereka, Atléti. Namun, mereka masih tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona, dan waktu semakin menipis, meskipun pertandingan perempat final Liga Champions yang sangat dinanti melawan Bayern Munich juga sudah di depan mata. 

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images

Statistik penting & berita cedera

Tujuh dari delapan pertandingan kandang terakhir Mallorca di liga berakhir dengan kedua tim mencetak gol.

Los Blancos belum pernah mencatatkan clean sheet dalam enam pertandingan La Liga, rekor terpanjang mereka sejak Oktober 2022. 

Duo Mallorca, Takuma Asano dan Marash Kumbulla, tampaknya masih belum bisa bermain di sini, sementara Thibaut Courtois dipastikan absen untuk Madrid dan Federico Valverde sedang menjalani skorsing.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Mallorca vs Real Madrid

MallorcaHome team crest

4-3-1-2

Formasi

4-4-2

Home team crestRMA
1
L. Roman
24
C
M. Valjent
5
O. Mascarell
23
P. Maffeo
22
J. Mojica
20
P. Torre
8
M. Morlanes
10
S. Darder
12
Samu
15
Z. Luvumbo
7
V. Muriqi
13
C
A. Lunin
24
D. Huijsen
22
A. Ruediger
12
T. Alexander-Arnold
18
A. Carreras
37
Manuel Angel
14
A. Tchouameni
15
A. Guler
6
E. Camavinga
10
K. Mbappe
21
B. Diaz

MLL
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Demichelis

RMA
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

MLL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

MLL

Last 5 matches

RMA

0

Menang

1

Seri

4

Menang

3

Gol tercipta

9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

