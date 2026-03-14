Atlético Madrid bertekad mempertahankan performa apik mereka dan memburu kemenangan keempat berturut-turut di La Liga saat menjamu Getafe di ibu kota.

Waktu kick-off Atletico Madrid vs Getafe

LaLiga - LaLiga Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Getafe akan dimulai pada 14 Maret pukul 10:15 EST dan 15:15 GMT.

Pratinjau pertandingan

Atletico Madrid memasuki laga ini dengan semangat tinggi setelah kemenangan spektakuler 5–2 atas Tottenham di Liga Champions awal pekan ini. Dengan keunggulan yang begitu meyakinkan di leg pertama, pasukan Diego Simeone tampak berada dalam posisi yang menguntungkan menjelang laga tandang ke London. Ditambah lagi dengan final Copa del Rey melawan Real Sociedad yang masih menanti, tiba-tiba ada dua trofi yang sangat mungkin diraih musim ini.

Getty Images

La Liga, di sisi lain, adalah tantangan yang lebih berat. Secara teknis, Atletico masih bisa mengejar Barcelona, tetapi berada di posisi ketiga dengan selisih 13 poin membuat impian itu tampak mustahil. Namun, mereka tampil tajam di kompetisi domestik, meraih tiga kemenangan beruntun atas Espanyol, Real Oviedo, dan Real Sociedad, yang membuat mereka tetap unggul nyaman atas Real Betis dalam perebutan tiket Liga Champions.

Getafe, bagaimanapun, tidak datang dengan diam-diam. Jose Bordalas telah membuat timnya bersemangat, dengan empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir - termasuk kemenangan atas Real Madrid dan Betis. Sejak pertengahan Januari, mereka hanya kalah sekali, dan itu melawan Sevilla. Tren tersebut telah mengangkat mereka ke peringkat kesembilan, hanya terpaut lima poin dari slot Eropa, yang menjadi motivasi besar menjelang pertandingan ini.

Statistik penting & kabar cedera

Atletico tidak perlu terlalu khawatir soal cedera - Rodrigo Mendoza adalah satu-satunya pemain yang absen, karena masalah otot, dan tidak ada cedera baru yang muncul dari pertandingan melawan Spurs.

Getty Images

Sementara itu, Getafe kehilangan Adu Kamara, dan mereka akan cemas menanti kondisi kebugaran Juanmi, Borja Mayoral, dan Davinchi, yang semuanya berlomba dengan waktu untuk bisa siap bertanding.

Satu hal yang menguntungkan Atletico adalah performa kandang mereka yang kokoh bagaikan benteng. Mereka tampil luar biasa di hadapan para pendukungnya musim ini, mengumpulkan 37 poin dari 14 pertandingan liga di Metropolitano – yang terbaik kedua di Spanyol.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

