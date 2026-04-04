Atlético Madrid akan menjamu Barcelona di Stadion Metropolitano dalam salah satu laga terbesar di Spanyol, dengan Atlético saat ini berada di peringkat keempat La Liga dan Barcelona memimpin klasemen.

Pertandingan Atletico Madrid vs Barcelona dimulai pada 4 April pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Atletico akan menghadapi jadwal yang padat dalam waktu dekat — mereka akan berhadapan dengan Barcelona sebanyak tiga kali dalam empat pertandingan berikutnya, termasuk laga perempat final Liga Champions yang akan digelar di Camp Nou pekan depan. Mereka juga akan bertanding di final Copa del Rey melawan Real Sociedad pada 18 April, sehingga beberapa pekan ke depan sangat krusial bagi tim asuhan Diego Simeone. Namun, La Liga tampaknya sudah tidak lagi menjadi prioritas utama bagi mereka. Berada di posisi keempat, mereka tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Barcelona tetapi unggul cukup jauh dari Real Betis di posisi kelima, sehingga fokus mereka sepenuhnya tertuju pada kompetisi piala.

Meski demikian, mereka ingin menghindari kekalahan akhir pekan ini. Hasil buruk melawan Barcelona bisa merusak kepercayaan diri menjelang laga Eropa, meskipun Atletico tampil luar biasa saat terakhir kali menjamu tim Catalan itu—menang 4–0 pada leg pertama semifinal Copa del Rey awal tahun ini sebelum akhirnya lolos dengan agregat 4–3.

Barcelona, di sisi lain, memiliki keunggulan dalam pertemuan-pertemuan terakhir. Mereka telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir melawan Atletico, termasuk kemenangan 3–1 pada awal musim ini, dan mereka belum pernah kalah saat bertandang ke markas Atletico di liga sejak Oktober 2021. Tim asuhan Hansi Flick tak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir, terakhir mengalahkan Rayo Vallecano 1–0, dan mereka berada di puncak klasemen La Liga, unggul empat poin dari Real Madrid. Tergantung pada hasil pertandingan Madrid melawan Mallorca pada hari yang sama, selisih poin tersebut bisa menyusut menjadi satu poin sebelum pertandingan dimulai.

Atletico tidak akan diperkuat oleh Marcos Llorente dan Johnny Cardoso karena skorsing, sementara Pablo Barrios absen karena cedera paha. Ada juga keraguan mengenai Jan Oblak (pinggul), Marc Pubill (tulang rusuk), Rodrigo Mendoza (pergelangan kaki), dan Alexander Sorloth (kepala).

Barcelona juga punya masalah sendiri. Raphinha mengalami cedera otot paha belakang saat membela Brasil selama jeda internasional dan baru akan kembali pada Mei. Andreas Christensen masih absen dalam jangka panjang karena masalah lutut, dan Frenkie de Jong masih dalam proses pemulihan dari cedera otot paha belakang, meski ia berpotensi kembali untuk laga Liga Champions pekan depan. Di sisi positifnya, Eric Garcia sudah siap diturunkan sebagai starter, sementara Jules Kounde dan Alejandro Balde telah kembali berlatih setelah absen karena cedera otot paha belakang.

Dari segi statistik, Barcelona sangat tajam di depan gawang dengan mencetak 78 gol di La Liga musim ini. Namun, keempat kekalahan liga mereka terjadi saat bertanding di kandang lawan, yang membuat perjalanan ke markas Atletico ini menjadi sulit.

