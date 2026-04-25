Coliseum diprediksi akan menjadi arena yang penuh ketegangan, saat Getafe bersiap menguji ketangguhan pertahanan mereka melawan Barcelona, pemuncak klasemen LaLiga yang sedang dalam performa terbaiknya.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Getafe vs Barcelona, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Getafe vs Barcelona

Getafe vs Barcelona akan dimulai pada 25 Apr pukul 10:15 EST dan 15:15 GMT.

Pratinjau pertandingan

Barcelona tiba di Coliseum dengan momentum delapan kemenangan beruntun di liga, saat ini duduk nyaman di puncak klasemen dengan selisih sembilan poin atas Real Madrid. Meskipun mereka nyaris tak terbendung musim ini, performa tandang mereka menjadi satu-satunya kelemahan kecil, karena keempat kekalahan liga mereka terjadi saat bertanding di kandang lawan.

Getafe, yang berada di peringkat keenam klasemen, akan mengandalkan kekuatan kandang mereka yang tangguh; mereka terbukti menjadi lawan yang sangat sulit bagi Barcelona belakangan ini, dengan tetap tak terkalahkan dalam lima pertemuan kandang terakhir melawan mereka di semua kompetisi.

Statistik kunci & berita cedera

Data statistik menyoroti pertarungan antara efisiensi tanpa henti Barcelona dan ketangguhan taktis Getafe, meskipun kedua tim menghadapi pertandingan ini dengan masalah susunan pemain yang signifikan.

Barcelona akan kehilangan Raphinha, Andreas Christensen, dan Eric Garcia, sementara skuad mereka masih menanti kabar mengenai kondisi kebugaran Marc Bernal, Joao Cancelo, dan Lamine Yamal, yang semuanya saat ini terdaftar sebagai meragukan.

Rencana pertahanan Getafe juga akan terhambat oleh absennya Juanmi, Borja Mayoral, dan Zaid Romero, meskipun mereka akan menyambut kembalinya Domingos Duarte dari skorsingnya.

Dengan Getafe yang telah memenangkan tiga dari empat pertandingan kandang terakhirnya dan Barcelona yang berupaya memperpanjang rentetan kemenangan impresifnya, pertarungan taktis di lini tengah serta cara masing-masing tim mengatasi kendala cedera ini kemungkinan besar akan menentukan hasil dari pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit ini.

