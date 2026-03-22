Barcelona akan berusaha memperkuat posisi mereka di puncak klasemen La Liga saat menjamu Rayo Vallecano di Camp Nou.

Waktu kick-off Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona vs Rayo Vallecano akan dimulai pada 22 Maret pukul 08:00 EST dan 13:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Barcelona menyambut akhir pekan ini dengan keyakinan bahwa mereka bisa memperlebar keunggulan di puncak klasemen La Liga. Karena Real Madrid baru akan menghadapi Atlético pada Minggu malam, tiga poin dari laga ini akan membuat selisih poin Barca menjadi tujuh dan meningkatkan tekanan pada pasukan Álvaro Arbeloa.

Mereka juga datang dengan semangat yang tinggi, baru saja meraih kemenangan telak 7-2 atas Newcastle di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Hasil tersebut memastikan kemenangan agregat 8-3 dan memastikan tempat mereka di perempat final, di mana tim asuhan Hansi Flick akan bertemu Atletico. Namun, untuk saat ini, semua mata tertuju pada kompetisi domestik, dengan Barca mengejar kemenangan liga kelima berturut-turut.

Tim Catalan saat ini memimpin klasemen dengan selisih empat poin, dengan catatan 23 kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya empat kekalahan dari 28 pertandingan. Mereka juga sangat produktif, mencetak 77 gol. Secara historis, mereka mendominasi Rayo Vallecano - 30 kemenangan dari 48 pertemuan - namun pertandingan leg pertama musim ini berakhir imbang 1-1.

Rayo datang ke laga ini dengan momentum mereka sendiri. Meskipun kalah 1-0 di kandang dari Samsunspor di Liga Konferensi, mereka lolos ke perempat final dengan agregat 3-2. Di La Liga, mereka tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 melawan Levante pada laga terakhir. Tim asuhan Inigo Pérez berada di peringkat ke-13 dengan 32 poin - tujuh kemenangan, 11 hasil imbang, dan 10 kekalahan - cukup aman di atas zona degradasi namun masih tertinggal sembilan poin dari enam besar. Jalan paling realistis mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan adalah dengan melaju hingga akhir di Liga Konferensi.

Statistik penting & berita cedera

Barcelona harus bermain tanpa Andreas Christensen (cedera lutut), Jules Kounde, Alejandro Balde, dan Frenkie de Jong — yang semuanya absen karena masalah otot paha belakang. Di sisi positifnya, kiper Joan García dan bek Eric García diperkirakan akan turun bermain, meskipun keduanya harus ditarik keluar saat melawan Newcastle pada pertengahan pekan ini.

Rayo Vallecano juga harus menghadapi absennya beberapa pemain. Nobel Mendy diskors setelah mendapat kartu merah dalam hasil imbang 1-1 melawan Levante, sementara Diego Méndez masih absen karena cedera. Kabar baik bagi skuad asuhan Pérez adalah tidak ada cedera baru yang terjadi dalam pertandingan Liga Konferensi Eropa pada Kamis lalu.

Perlu dicatat bahwa Rayo pernah meraih kesuksesan di Camp Nou sebelumnya - mereka mengejutkan Barcelona di sana pada April 2022 dan kembali memberikan perlawanan sengit musim lalu, hanya kalah 1-0.

