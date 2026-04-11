Baru saja meraih enam kemenangan beruntun di La Liga, Barcelona bertekad untuk mempertahankan tren positif tersebut saat mereka melanjutkan kampanye domestik dengan pertandingan kandang melawan rival sekota, Espanyol.

Berikut ini adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan Barcelona vs Espanyol, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Barcelona vs Espanyol dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, sebagai alternatif, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Barcelona vs Espanyol

Barcelona vs Espanyol akan dimulai pada 11 Apr pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Pratinjau pertandingan

Barcelona akan menghadapi derby Catalan pada Sabtu ini sambil masih menanggung dampak kekalahan 2-0 dari Atlético Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions. Hasil tersebut membuat tim asuhan Hansi Flick harus bekerja keras jika ingin melaju ke semifinal, meskipun untuk saat ini fokus mereka kembali beralih ke La Liga. Kemenangan ketujuh berturut-turut di liga akan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen.

Di kancah domestik, Barcelona tampil dominan, memenangkan 25 dari 30 pertandingan liga dan mencetak 80 gol, menjadikannya favorit kuat untuk merebut gelar liga ke-29. Sementara itu, Espanyol belum pernah mengalahkan Barcelona di La Liga sejak Februari 2009, saat mereka menang 2-1 di Camp Nou, yang menegaskan besarnya tantangan yang mereka hadapi. Performa mereka pada 2026 sangat buruk, tanpa kemenangan sejak 22 Desember melawan Athletic Bilbao. Dalam 13 pertandingan liga sejak itu, mereka kalah delapan kali dan imbang lima kali, merosot ke peringkat ke-10, enam poin di bawah Celta Vigo yang berada di peringkat keenam.

Setidaknya ada sedikit dorongan semangat pada pertandingan terakhir dengan hasil imbang tanpa gol melawan Real Betis, dan Espanyol akan tampil lebih segar menjelang derby ini. Namun, mengingat momentum Barcelona dan kesulitan yang dihadapi Espanyol, pertemuan ini tampaknya sangat menguntungkan bagi pemimpin klasemen.

Statistik penting & kabar cedera

Barcelona tampaknya tidak akan diperkuat Pedri dalam derby ini setelah ia mengalami ketidaknyamanan pada otot paha belakang dalam pertandingan melawan Atlético. Marc Bernal diragukan tampil karena masalah pergelangan kaki, sementara Andreas Christensen dan Raphinha dipastikan absen - masing-masing karena masalah lutut dan otot paha belakang.

Espanyol juga mengalami beberapa absen: Javi Puado masih absen karena cedera lutut, dan Clemens Riedel diskors setelah menerima kartu kuning terakhirnya.

Rekor pertemuan terkini antara kedua tim sangat menguntungkan Barcelona. Mereka telah memenangkan empat pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 2-0 pada awal musim ini, dan belum pernah kalah dari Espanyol sejak pertandingan Copa del Rey pada Januari 2018. Rekor tersebut menegaskan tantangan yang harus dihadapi Espanyol menjelang derby ini.

Berita tim & susunan pemain

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Barcelona vs Espanyol hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: