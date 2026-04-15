LA Galaxy menghadapi tantangan berat saat menjamu tim Liga MX, Toluca, dalam leg kedua perempat final CONCACAF. Setelah pertandingan leg pertama yang sarat gol di Meksiko, Galaxy kembali ke kandang dengan kebutuhan akan penampilan yang tajam untuk membalikkan defisit dua gol dan memastikan tempat di semifinal.

Waktu kick-off LA Galaxy vs Toluca

LA Galaxy vs Toluca akan dimulai pada 16 Apr pukul 21:00 EST dan 02:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Situasi tampak cukup menegangkan bagi LA Galaxy menjelang leg kedua perempat final CONCACAF Champions Cup di Dignity Health Sports Park. Mereka harus membalikkan ketertinggalan 4-2 dari leg pertama yang seru di Meksiko, namun dua gol tandang yang dicetak Gabriel Pec dan Marco Reus menjadi penyelamat utama—artinya, kemenangan 2-0 di kandang sebenarnya sudah cukup untuk meloloskan mereka ke babak berikutnya. Pec sedang dalam performa terbaiknya belakangan ini, memimpin seluruh turnamen dengan enam gol, dan Reus tampaknya telah menemukan ritmenya dengan lima kontribusi gol dalam lima pertandingan terakhirnya.

Namun, mereka akan menghadapi tantangan berat dari Paulinho dari Toluca, yang mencetak hat-trick pada leg pertama dan jelas tahu cara menemukan celah di pertahanan Galaxy. Ini pada dasarnya adalah saat "hidup atau mati"; Galaxy harus tampil sempurna di lini belakang sambil mengandalkan keunggulan sebagai tuan rumah untuk memicu kebangkitan dan menjaga impian mereka meraih trofi tetap hidup.

Pemain yang patut diperhatikan

Pertandingan ini benar-benar bergantung pada pertarungan antara penuntas peluang paling klinis di turnamen ini. Galaxy memiliki senjata andalan dalam diri Pec, yang memimpin perburuan Sepatu Emas dan baru saja menjadi salah satu dari dua pemain dalam dekade terakhir yang mencetak enam gol dalam rentang tiga pertandingan di kompetisi ini.

Di sisi lain, Paulinho adalah definisi dari "mematikan," setelah mencetak hat-trick di leg pertama di mana ia mencetak gol dari setiap tembakan tepat sasaran yang dilakukannya.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Los Angeles vs Toluca Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer G. Vanney Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer A. Mohamed

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

LAG Last 2 matches TOL 0 Menang 0 Seri 2 Menang Toluca 4 - 2 Los Angeles

Los Angeles 2 - 3 Toluca 4 Gol tercipta 7 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

