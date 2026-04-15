Cara menonton pertandingan LA Galaxy vs Toluca di CONCACAF Champions Cup hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu kick-off

Cara menonton pertandingan CONCACAF Champions Cup antara LA Galaxy dan Toluca, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

LA Galaxy menghadapi tantangan berat saat menjamu tim Liga MX, Toluca, dalam leg kedua perempat final CONCACAF. Setelah pertandingan leg pertama yang sarat gol di Meksiko, Galaxy kembali ke kandang dengan kebutuhan akan penampilan yang tajam untuk membalikkan defisit dua gol dan memastikan tempat di semifinal.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung dalam bahasa Inggris dari pertandingan LA Galaxy vs Toluca, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau sekadar ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari belahan dunia lain, Anda mungkin akan menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung.

Waktu kick-off LA Galaxy vs Toluca

LA Galaxy vs Toluca akan dimulai pada 16 Apr pukul 21:00 EST dan 02:00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Situasi tampak cukup menegangkan bagi LA Galaxy menjelang leg kedua perempat final CONCACAF Champions Cup di Dignity Health Sports Park. Mereka harus membalikkan ketertinggalan 4-2 dari leg pertama yang seru di Meksiko, namun dua gol tandang yang dicetak Gabriel Pec dan Marco Reus menjadi penyelamat utama—artinya, kemenangan 2-0 di kandang sebenarnya sudah cukup untuk meloloskan mereka ke babak berikutnya. Pec sedang dalam performa terbaiknya belakangan ini, memimpin seluruh turnamen dengan enam gol, dan Reus tampaknya telah menemukan ritmenya dengan lima kontribusi gol dalam lima pertandingan terakhirnya. 

Namun, mereka akan menghadapi tantangan berat dari Paulinho dari Toluca, yang mencetak hat-trick pada leg pertama dan jelas tahu cara menemukan celah di pertahanan Galaxy. Ini pada dasarnya adalah saat "hidup atau mati"; Galaxy harus tampil sempurna di lini belakang sambil mengandalkan keunggulan sebagai tuan rumah untuk memicu kebangkitan dan menjaga impian mereka meraih trofi tetap hidup.

Pemain yang patut diperhatikan

Pertandingan ini benar-benar bergantung pada pertarungan antara penuntas peluang paling klinis di turnamen ini. Galaxy memiliki senjata andalan dalam diri Pec, yang memimpin perburuan Sepatu Emas dan baru saja menjadi salah satu dari dua pemain dalam dekade terakhir yang mencetak enam gol dalam rentang tiga pertandingan di kompetisi ini. 

Di sisi lain, Paulinho adalah definisi dari "mematikan," setelah mencetak hat-trick di leg pertama di mana ia mencetak gol dari setiap tembakan tepat sasaran yang dilakukannya. 

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Los Angeles vs Toluca

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. Vanney

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Mohamed

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

LAG
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

TOL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

LAG

Last 2 matches

TOL

0

Menang

0

Seri

2

Menang

4

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/2
Kedua tim mencetak gol
2/2

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton LA Galaxy vs Toluca hari ini

  1. Unduh & Pasang: Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

